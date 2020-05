La radio de un pueblo de un centenar de habitantes vuelve a 'colarse' en la rueda de prensa de Moncloa

Usted seguramente ni lo conozca y tampoco le ha podido escuchar. De hecho, si nunca ha pasado por la comarca de los Torrijos en Toledo es prácticamente imposible que entienda de qué va esta historia. Para todos los demás, sepan que hablamos de Manuel, naturalmente, y del trabajo que realiza él y un limitado grupo de colaboradores (voluntarios, pues "aquí todo el mundo sabe lo que hay"), desde Aldea en Cabo, el pueblo toledano que se codea con las grandes cabeceras mediáticas en las ruedas de prensa de Moncloa.

La polémica censura de preguntas, los paracaidistas de la ministra Robles y 'la Buena Onda'

El detonante de esta historia es una polémica, cómo no. Muchos han sido los medios que han presentado queja por la selección de preguntas que desde la Secretaría de Estado de Comunicación se realizaba. Miguel Ángel Oliver, escogía y conocía de antemano las preguntas que en un chat con periodistas se iban planteando de cara a las distintas ruedas de prensa sobre el coronavirus. A tanto llegó la queja que medios como ABC o El Mundo se plantaron y decidieron no acudir a más convocatorias mediáticas.

A una polémica le sigue una rectificación, y tras la propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se acabó por ceder a los periodistas la 'gracia' de realizar sus preguntas sin más intermediarios que el ancho de banda. Así pues, desde radios, televisiones, periódicos o digitales, prepararon sus mejores galas para realizar su vídeo conexión de rigor a partir del pasado lunes 6 de abril.

No podía faltar en esta puesta en escena tan propia de nuestros tiempos Manuel, representante de la radio local 'la Buena Onda'. "Me han echado un rapapolvo...", asegura en una conversación con COPE. Durante su intervención, en la rueda de prensa de este martes con Marlaska, en la que se podía apreciar la flamante bandera de Aldea en Cabo, el municipio desde el que realiza sus emisiones, la imagen se ha congelado. La gerente de la pequeña radio ha criticado el nerviosismo de Manuel, aunque esta no sea la primera vez que pregunte a un miembro del Consejo de Ministros.

Paracaidistas en Aldea en Cabo (Toledo)Facebook

Hace varias semanas saltaba la noticia de que, precisamente en Aldea en Cabo un regimiento de una veintena de paracaidistas llegaba al municipio de poco más de 150 habitantes para realizar labores de desinfección y limpieza. "Por aquí no había pasado la UME ni de coña", asegura Manuel, para acto seguido relatar cómo tras una pregunta que lanzó en el chat de periodistas acreditados, la jefa de prensa de Margarita Robles se la hizo llegar y desde Defensa no se dudó en la respuesta. Por orden de la ministra los paracaidistas llegaron gracias a la mediación de Manuel y desinfectaron y patrullaron por el pueblo. "El 80 % de nuestros habitantes son de riesgo", nos recuerda.

Y es que además de la hazaña con la que ha conseguido atraer a las fuerzas armadas a su localidad, este tinerfeño afincado en la Castilla más profunda, también ha podido realizar preguntas a Salvador Illa. Ahora le preguntamos nosotros para saber cómo se le ocurrió acreditarse y qué proceso tuvo que seguir para poder plantear sus preguntas a Miguel Ángel Oliver, con quien ya ha tenido algún desencuentro.

Nuestros compañeros de 'Tiempo de Juego' pudieron hablar con Manuel Méndez, de La Buena Onda Radio, quién contaba hace una semana en la Cadena COPE cómo lograba preguntar al ministro de Sanidad Salvador Illa o a Fernando Simón.

"Nos escuchan unas ciento y poco personas al mes"

'La Buena Onda' es una radio muy humilde. Actualmente emiten por Internet y su programación, salvo algún espacio matutino a lo largo de la semana, es prácticamente musical. Sin embargo, su ambición es pasar del Internet al FM, por lo que están en conversaciones con el Ayuntamiento para poder llegara todos los municipios de la comarca de los Torrijos. El equipo con el que cuentan es propio, comprado por Internet desde China "antes del estado de alarma".

Los estudios de Aldea en Cabo están cedidos por el Ayuntamiento también y desde allí es desde donde Manuel junto con su equipo de voluntarios y la gerente mexicana pretenden elaborar programas de todo tipo, incluida la política a nivel nacional. "Nuestra intención es acreditarnos en Moncloa, como medio habitual. Aunque estamos lejos", reconoce. De hecho, fue el mismo Manuel el que rellenó el formulario para participar de las ruedas de prensa del coronavirus. Sobre los requisitos que le pidieron recuerda que tan solo se solicitaba una persona para mandar las preguntas (él mismo) y otra por si fallaba el primero.

"¿Te preguntaron sobre el contenido que emitís en la radio?", preguntamos extrañados en nuestra conversación telefónica. "No", responde rápido. Duda: "Sí nos preguntaron de qué género era nuestra emisora", recuerda, tras lo que añade: "Yo en la solicitud puse programación variada", sentencia. Le preguntamos por datos de audiencia, tampoco lo tiene claro, pero estima que les escuchan "unas ciento y poco personas al mes". Todavía emiten tan solo por Internet y, pase lo que pase con sus intervenciones en las ruedas de prensa de Moncloa, podrán presumir de cómo una pequeña emisora de Aldea en Campo (Toledo), se turnó con los grandes medios del país para preguntar a quien más respuestas debería tener.

¿Cómo funciona el nuevo reparto de turnos en las ruedas de prensa?

Según se ha explicado a medios y tal y como nos ha contado Manuel, se divide a los medios en grupos. Por un lado estarían los habituales, por otro los no habituales y finalmente los internacionales. Se realiza un sorteo, además del acuerdo de varios medios para ceder el turno de pregunta a un compañero. Es así como finalmente se obtiene la lista que cada día preguntará a los ministros comparecientes o al Presidente.

Este sistema garantiza la presencia de algunos de los medios de comunicación más relevantes con mayor alcance del país, pero también posibilita que medios poco habituales tengan acceso a participar de las ruedas de prensa de Moncloa. Así ha sido como hemos podido escuchar las preguntas de digitales especializados en temáticas médicas, económicas o las de nuestros amigos de 'la Buena Onda' y otros medios poco comunes como la revista para la tercera edad '65 y más' o los digitales médicos como 'IM Farmacias' y 'Con salud'