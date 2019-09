La mofa escatológica de Arguiñano a las veganas que acusaban a los gallos de “violar” a las gallinas

La imagen de dos mujeres tirando varios huevos al suelo mientras reivindican los derechos de los animales dio hace dos semanas la vuelta al mundo. Ambas chicas hablan sobre la “esclavitud de los huevos” y “gallinas violadas” desde los perfiles oficiales de 'Santuario Animal Almas Veganas' en sus redes sociales. Lo que no iban a imaginar es la repercusión que iban a tener estos vídeos que ya superan el millón de visualizaciones entre todas las redes. Una de las personas que ha reaccionado a esta curiosa polémica ha sido el conocido cocinero y estrella de la televisión, Karlos Arguiñano.

En el programa 'Liarla Pardo' de la Sexta, Arguiñano respondía a estas animalista asegurando que a él le “da la risa”. “Estas son veganas pero muy veganas”, se mofaba el presentador de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. “Lo que no saben es que para que haya huevos y fecunden tiene que haber gallos, yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa, tengo 6 hijos biológicos y una adoptada”. “Pero a veces te encuentras personas que te das cuenta que sus padres debieron no follar con ganas”, concluye Arguiñano.

Otros de los argumentos que defendían las animalistas en el vídeo es que se está “esclavizando a las gallinas”. “Pues yo estoy esclavizando cantidad de gallinas, porque como huevos y he comido huevos todos los días de mi vida”, aclaraba el conocido chef. “De mis gallinitas que viven acompañadas del gallo. Es verdad que cuando el gallo ataca no da besitos ni hace manitas, pero le da dos vueltas a la gallina y esta levanta el culito”. Por último, y se reía Arguiñano, “ella misma hace los gestos y, cuando no quiere, sale corriendo”.

Otra de las respuestas que han resultado icónicas es la de un un joven ganadero que explica su labor con las gallinas y los beneficios que su trabajo tiene para la sociedad y también para el medio ambiente. Un vídeo que ha compartido la propia formación política Vox.