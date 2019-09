¿A qué legendaria comunicadora considera Herrera un ejemplo de liderazgo?

Este martes se ha celebrado en Auditorios CEOE de Madrid la I Jornada Mujeres y Liderazgo, organizada por la Consultora Líder en Igualdad, Inclusión y Políticas de Género, ‘Gender Leadership Advisory.’ Un espacio inspirador para compartir experiencias a través de charlas en un momento en el que las nociones tradicionales de jerarquías y autocracia desaparecen en favor de la cooperación y la creatividad. En este contexto cambiante, el liderazgo inclusivo y las políticas de género se alzan como imprescindibles. Dado que el poder es la capacidad de transformar las cosas, las mujeres quieren ser sujetos activos en esta transformación, asumiendo su papel en un mundo 50-50.

Y en una cita donde se habla de liderazgo, no ha podido faltar el comunicador mejor valorado de la radio española, Carlos Herrera, que ha sido uno de los ponentes de la jornada, compartiendo espacio con la presentadora de Mediaset, Ana Rosa Quintana. El director de ‘Herrera en COPE’ ha sentado cátedra y ha trazado a los asistentes el camino a seguir para llegar al éxito y a convertirse en un líder. Entre los ingredientes que ha enumerado Herrera, no ha podido faltar el esfuerzo, la constancia, y un pelín de suerte: “Para alcanzar el liderazgo hay que trabajar mucho y durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando llegué a Madrid, un chico de provincias, que venía a buscarse la vida. No se llega en diez días a la cima, y trato de explicárselo siempre a los jóvenes profesionales. Hay que tener paciencia para llegar al liderazgo. Es importante encontrar a las personas adecuadas en tu camino, que no te hagan la vida imposible, que por cierto siempre hay alguno. Pero en mi caso yo encontré gente que me ayudó en la radio y en la televisión, y si tu respondes y das la vida por ello, al final lo consigues.”

Carlos Herrera ha reivindicado el papel cada vez más destacado que ocupa la mujer en la sociedad. Una progresión que, para el comunicador, ha sido de pasos agigantados en las últimas décadas: “La progresión acelerada se dio hace unos veinte años, en todos los sentidos, como derechos laborales, igualdad… y que yo creo que equivale a los avances al respecto durante el resto de la Historia de la Humanidad. Si tomamos como referencia desde el año 1600 y hasta 1990, apenas se movió nada, pero desde el 90 y hasta ahora se ha movido mucho más.”

Sin embargo, en la charla no se ha pasado por alto determinados aspectos en los que hacer hincapié, por ejemplo en la política. Y es que los líderes de los principales partidos políticos de nuestro país continúan siendo varones. Una circunstancia que volverá a repetirse en las cuartas elecciones generales que se celebrarán en cuatro años, el próximo diez de noviembre. Al respecto, Herrera ha recordado que fue Rosa Díez la primera mujer candidata a la presidencia del Gobierno de un partido “medianamente conocido” (UPyD). También ha apostillado que “el PP pudo elegir a una mujer como lideresa. Soraya Sáenz de Santamaría era una mujer con experiencia y con un alto nivel de responsabilidad en los gobiernos de Rajoy, pero finalmente los militantes optaron por el perfil de Pablo Casado.”

Herrera incluso ha tirado de su clásica ironía, recordando que a día de hoy la máxima autoridad gubernamental es la Vicepresidenta Carmen Calvo, “mientras Pedro Sánchez arregla el clima en Nueva York”. Un comentario jocoso que ha despertado la risa de los asistentes.

Herrera también ha tenido la oportunidad durante su intervención para reivindicar el papel de la mujer en los medios de comunicación, tanto en el medio radiofónico como televisivo. Nombres como María Teresa Campos o la propia Ana Rosa Quintana han salido a la palestra. Pero el comunicador ha destacado también a una de las locutoras históricas de COPE, Encarna Sánchez: “Yo la conocí en 1977, cuando estaba en tercero o cuarto de la facultad, y empecé a trabajar en la radio como ‘traidor’ de cafés y fotocopias. En ese momento Encarna presentaba en Barcelona ‘Encarna de noche’ en Radio Miramar y fui a conocerla. Estaba sola, delante de un micrófono y un productor que cogía los teléfonos. Revolucionó Barcelona y luego a España entera. Eso es liderazgo, más allá de lo poliédrico del personaje”, subraya Herrera.

Herrera además ha reconocido la trayectoria profesional de las dos periodistas que han competido con ‘Herrera en COPE’ estos años el mismo tramo horario (Pepa Bueno y Ángels Barceló): “Mi gran rival ha sido y es ahora una mujer. Dos periodistas muy buenas”, ha concluido.