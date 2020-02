¿Qué consecuencias puede tener el informe del eurodiputado que investiga si España persigue a políticos?

El eurodiputado socialista Boriss Cilevics continúa este martes su visita en España para investigar si nuestro país persigue a políticos por sus ideas. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se reunirá esta tarde en la cárcel de Lledoners con Oriol Junqueras y Raúl Romeva y, posteriormente, mantendrá un encuentro con el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ayer mantuvo distintos encuentros con el Defensor del Pueblo, con representantes de los Ministerios del Interior, Justicia y Exteriores, y de la Fiscalía; y con la delegación española en el Consejo de Europa. En esta última reunión, que tuvo lugar en el Senado, los representantes españoles, a excepción de los del PNV, trasladaron a Cilevics una opinión “unánime y contundente”, según han contado a COPE, recordándole que los políticos catalanes están en prisión, no por sus manifestaciones, sino por desobedecer de manera continuada las decisiones de los tribunales, y por malversar fondos públicos. El diputado letón admitió que en algunos puntos le habían convencido, pero en otros, no.

Fuentes consultadas por COPE dan por hecho, sin embargo, dado el camino recorrido hasta ahora y sus conclusiones preliminares, que el informe de Cilevics no será favorable a España y que acabará denunciando la desproporcionalidad de las penas y, quizá, reprochando a nuestro país que no respete la libertad de expresión de los cargos electos. Pero esto no es lo grave, aseguran. Lo peor es que ese texto puede derivar en una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La delegación española deberá pues, esforzarse para evitar que ese documento obtenga la luz verde del Consejo. Una vez que esté elaborado, será objeto de enmiendas en la Comisión, y, solo si ese informe es aprobado, pasará al pleno de la Asamblea.

En su texto inicial, que aborda por igual los temas de Cataluña y Turquía, el representante del Consejo de Europa incluye vaguedades en las que mezcla términos jurídicos con opiniones de gente de la calle... opiniones de comentaristas y analistas favorables a los independentistas, y del propio Sindic de Greues y acaba perguntándose si puede el ejercicio de un derecho constitucional constituir un delito castigado con largas penas de prisión como las solicitadas contras los políticos catalanes en España.

Además, Cilevics citó en la comisión a distintos expertos. Todos, aseguran, de la misma tendencia. Entre otros, a una representante de Omnium Cultural, a una catedrática belga que defendía la libertad de expresión de los cargos electos, y a Luis López Guerra. El ex secretario de Estado de Justicia se hizo famoso por apoyar en Estrasburgo, tribunal del que era miembro, la derogación de la doctrina Parot, lo que provocó la salida de la cárcel de decenas de etarras y de varios violadores. En su comparecencia ante la Cómisión, subrayan, López Guerra puso en duda la proporcionalidad de las penas aplicadas a los políticos presos, penas similares, dijo textualmente, a la de los violadores y agresores sexuales.