Puigdemont califica la destitución de Torra como “vergonzosa” y lo compara con el 155

El expresdiente de la Generalitat fugado en Waterloo, Carles Puigdemont, ha arremetido contra la Junta Electoral Central y contra el Estado español por la decisión de retirar el acta de diputado autonómico a Quim Torra y, por lo tanto, su cese como presidente de la Generalitat.

En un mensaje a través de su perfil personal en Twitter, Puigdemont reacciónaba ante la decisión de la JEC y aireaba su malestar con “España”.

Acaben d'inhabilitar el president @QuimTorraiPla. Indignant, vergonyós. Els dos darrers presidents de Catalunya han estat cessats per Espanya, no pel Parlament. S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no. Prou. És com el 155, però sense passar pel Senat.