Puigdemont se apoya en el TJUE para pedir al Supremo que renuncie a la causa

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que se declare incompetente y remita la causa a un juzgado de Cataluña, al entender que el alto tribunal no tiene competencia para continuar con este procedimiento tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

La defensa del expresident, huido de la Justicia desde 2017, ha presentado un escrito de alegaciones contra la Fiscalía y la Abogacía que, al contrario que el instructor, solicitan que se impute a Puigdemont por desórdenes públicos agravados y no solo por malversación -penas que suman hasta 17 años de prisión-, a los cuales se opone de plano el letrado Gonzalo Boye.

Pero al margen de ello, la defensa insiste en la cuestión de la competencia, que es reiterativa en todos los escritos de Puigdemont.

Una y otra vez, el expresident defiende que el Supremo no es competente para enjuiciarle, sino que corresponde a un juzgado de Cataluña, pese a que tanto el alto tribunal como el Constitucional han avalado siempre la competencia del Supremo en el procés.

Y ahora, en su escrito al que ha tenido acceso EFE, aprovecha la reciente sentencia, hecha pública el pasado martes, que limita las opciones de Bélgica de rechazar la entrega de Puigdemont pero que, en su opinión, le beneficia porque deja un resquicio para forzar al Supremo a renunciar a su competencia en este procedimiento.

Puigdemont se agarra al párrafo 100 de la resolución: "No puede considerarse un tribunal establecido por la ley (...) un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados".

Por ello, sostiene que la Sala de lo Penal del Supremo "ni puede ni debe continuar conociendo del presente procedimiento so riesgo de vulnerar los derechos fundamentales".

Al respecto, la defensa del expresident está convencida de que si el Supremo no renuncia a la competencia, otro país alegará que no entrega a Puigdemont porque el alto tribunal no es competente, en alusión a Bélgica.

"Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que esto sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro Estado miembro que, sin duda, acatará lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de enero de 2023, o, peor aún, esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", esgrime el abogado. EFE

rma.mms/jdm

1011675