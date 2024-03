Puente, a la oposición: "Vienen a arrojarme basura encima y yo no sé nada"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reprochado a la oposición de PP y de Vox que vayan al Congreso a arrojarle "basura encima" con el caso Koldo, cuando él de polémicas como la de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, no sabe "nada".

"No vienen a preguntar, vienen a arrojarme basura encima sin ningún propósito de nada, no vienen a limpiar, vienen a ensuciar", ha denunciado Puente este miércoles en su comparecencia a petición del PP, que exigía explicaciones por la compra de mascarillas a la empresa investigada en el caso del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Puente ha defendido la actuación del PSOE ante esta trama, pidiendo el acta del exministro Ábalos, que entonces encabezaba el Ministerio de Transportes, impulsando una comisión de investigación o, en su caso, poniendo en marcha una auditoría interna para analizar la compra de mascarillas.

A la queja del PP sobre la continuidad en su departamento de tres personas que se reunían con Koldo y con Ábalos, Puente ha replicado que no hará ceses porque lo pida la oposición, sino por convicción y ha defendido que no tiene vínculo con profesionales a los que antes no conocía y que ha mantenido en su ministerio.

El cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, lo ha justificado en que éste respondió a un organismo de control faltando a la verdad.

Puente ha denunciado además que, con lo que sabido ahora, se sospeche de todos los que fueron a cenar a la Chalana, el restaurante que aparece en el sumario del caso, lo que no ve serio.

Como ejemplo, ha puesto a su subsecretario, Jesús Manuel Gómez, que según ha dicho acudió a este restaurante para dar en un sobre información pública y accesible al exministro Ábalos, que quería denunciar a un tercero.

En la oposición, la diputada del PP Ester Muñoz ha confirmado que su partido irá a la vía judicial para que se investiguen las relaciones de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con Air Europa antes del rescate de la aerolínea.

Y ha cargado contra "indigencia intelectual" de Puente, al que ha preguntado si cree que "detrás de cada chulo machista hay un cobarde acomplejado".

También Carina Mejías, de Vox, ha arremetido contra el ministro, y ha asegurado que Sánchez le colocó en Transportes como "jefe de la brigada de limpieza de su corrupción y, de paso, de la de su señora". Puente ha calificado a esta parlamentaria de "fascista".

El socio de coalición del PSOE, Sumar, ha mostrado en boca de Félix Alonso su indignación ante casos de corrupción que tienen siempre el mismo 'modus operandi' "marisquerías, puros, jaguars caídos de cielo, y droga, mucha droga" y ha reclamado un organismo independiente que luche contra la corrupción.

Desde ERC, Francesc-Marc Álvaro y desde Junts, Pilar Calvo han coincidido en exigir explicaciones sobre las comisiones ilegales en mascarillas al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy candidato del PSC en Cataluña.

Muy crítico con el debate ha sido además el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha afeado las acusaciones sin pruebas y ha abogado por reclamar responsabilidades políticas cuando se conozcan las conclusiones de la investigación y no usar este caso "para enfangarlo todo, ensuciar la democracia y abrir la vía al populismo".

Acto seguido, el PP y Javier Sánchez Serna, de Podemos, se han enzarzado porque el diputado morado ha sostenido que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid "apretó el gatillo" en la muerte de mayores en la pandemia, al abandonarlos en las residencias, unas palabras que se ha negado a retirar, por metafóricas.

El debate, bronco, ha vuelto a ser escenario de un enfrentamiento entre Puente y el PP a cuenta de la denuncia por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña, a quien Muñoz (PP) ha defendido asegurando que "Sánchez tiene que nacer tres veces antes de tener la mitad de dignidad que Ayuso". EFE

ml-pc-cll/jdm