El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras dejaba claro que su “prioridad indiscutible” es un acuerdo para un referéndum. Lo hacía desde la cárcel a través de un artículo publicado en El Punt Avui, titulado: 325 días entre rejas. En él, mandaba también un aviso al Gobierno: “si mantiene su rechazo frontal podría acabar generando las condiciones para un nuevo 1-O”. “Pasan los días y no entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no aprende de lo que no hizo bien Mariano Rajoy: no tomar ninguna iniciativa”, esgrimía Junqueras.

Pero, ¿se pueden publicar artículos desde la cárcel? Al parecer sí. Y más, si nos ceñimos a lo visto anteriormente. La legislación Penitenciaria reconoce el "derecho a comunicarse periódicamente, de forma oral y escrita, salvo si la autoridad judicial decreta prisión incomunicada". Esto nos deja un escenario en el que existen varias posibilidades de interacción de los encarcelados con el exterior.

Los presos pueden enviar las cartas que quieran, siempre y cuando sigan una serie de requisitos meramente normativos.

En lo que respecta a las comunicaciones telefónicas los reos pueden llamar de forma habitual a su familia, abogado u otras personas. Las llamadas están sujetas a una serie de condiciones como: solicitar autorización a la Dirección del Centro, indicar nombre y apellidos de la persona a la que se va a llamar y definir el parentesco o relación con él. Las llamadas, como es lógico, deben ser abonadas por el preso, que tendrá un máximo de diez a la semana y una duración de cinco minutos en cada una de ellas.

Los formas de comunicarse con el exterior que hemos mencionado pueden ser una buena forma de hacer llegar el mensaje que el preso quiere trasladar a la prensa de forma directa o indirecta a través de otro destinatario. Algo que no es una novedad y que, por lo que parece, se puede hacer.