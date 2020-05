El PSOE volvería a ganar las elecciones, pese a la crisis del coronavirus, según el CIS de Tezanos

Según el CIS, publicado esta mañana, el PSOE volvería a ganar las elecciones con el 31,1% de votos, mientras que PP, VOX y Unidas Podemos pierden algo de respaldo. Por su parte, Ciudadanos mantiene su senda ascendente según las últimas encuestas.

De esta manera, El PSOE aumenta su ventaja sobre el PP (con una ligera caída),). Unidas Podemos es el partido que más pierde, tres décimas; y vox se queda en el 11,3% (frente al 13% de abril). Ciudadanos también subr, hasta el 10,5%.

EL GOBIERNO APROVECHA EL ESTADO DE ALARMA OARA CONCEDER EL TERCER GRADO A PRESOS DE ETA

Aunque la crisis del coronavirus ha paralizado la actividad de muchas instituciones y procesos administrativos una vez decretado el Estado de Alarma en nuestro país, no ha impedido -sin embargo- que Pedro Sánchez siga con su política de acercamiento de presos de ETA a cárceles del norte de España, en particular a las vascas y navarras.

Así, desde el pasado 14 de marzo se han tramitado beneficios para nueve reclusos de la banda terrorista. Cinco de ellos, Álvaro Arri Pascual ‘Munipa’, Josune Oña, Íñigo Gutiérrez Carrillo, María Lizarraga Merino y Francisco José Ramada Estévez, han sido trasladados a centros penitenciarios cercanos a sus familias; por otra parte, a otros cuatro, Jagoba Codó Callejo, José Ramón Foruria, Javier Aguirre Ibáñez y Fernando Alonso Abad, se les ha concedido el régimen de tercer grado o semilibertad.

En total, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha autorizado el traslado de 35 presos de ETA a cárceles del norte de España, que se producirá cuando se den las circunstancias que lo permitan, y a otros siete les ha dado el tercer grado

EL EXVICEPRESIDENTE DEL TC RECUERDA A SÁNCHEZ QUE ES INCONSTITUCIONAL PRORROGAR EL ESTADO DE ALARMA MÁS DE 15 DÍAS

Ramón Rodríguez, exvicepresidente del TC ha explicado en ‘El Cascabel’ de TRECE que "no es constitucional prorrogar el estado de alarma más allá de 15 días. Los plazos posteriores que se conceden pueden ser iguales o inferiores, pero nunca superiores. El control parlamentario permanente se establece porque se entiende que es un periodo de anormalidad que tiene que ser interpretado restrictivamente. Si hubiera alguna duda de si pudiera ampliarse el plazo de 15 días a plazos más amplios, cualquier interpretación sería errónea porque la más restrictiva es la correcta".

"La Constitución no ampara esta forma de actuar". “El estado de alarma no puede suprimir ningún derecho fundamental ni ninguna libertad. Solo puede restringirlo algo. Las manifestaciones, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad, tienen que autorizarse. E incluso ni se autoriza, sino que solo hay que notificar que se va a celebrar”, concluye Rodríguez.

Vídeo

HERRERA, A CARMEN CALVO: “NO ERES LA MÁS OMDICADA”

Carlos Herrera, director y presentador de ‘Herrera en COPE’ ha analizado las últimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras criticar las manifestaciones que están teniendo lugar en varias ciudades

En este sentido, Herrera ha querido lanzar la pregunta sobre el número de muertes que se habrían evitado si el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiera regulado su uso mucho antes.

El comunicador ha explicado que esto se debe a una especie de "sainetes de contradicciones' que el Gobierno ha realizado desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, y que toda situación se produce dentro de contexto de improvisación y arbitrariedad.

Audio

LUIS DEL VAL TAMBIÉN REPRENDE A CARMEN CALVO

En su imagen del día en ‘Herrera en COPE’, Luis del Val relata el confinamiento al que están siendo sometidos los madrileños en detrimento del resto del país y termina de este manera

.Y ya, lo que me pone nervioso, es que el Gobierno, que se forma gracias al voto de los españoles, y de ahí viene su legitimidad, considere que los españoles somos personas maduras y responsables cuando votamos, pero sospechen que, después de abandonar las urnas, nos volvemos tan irresponsables como esas adolescentas, que decían que el machismo mataba más que el coronavirus, y nos tengan que reglamentar incluso a qué hora podemos hacer deporte. Y ya, que una de esas irresponsables, Carmen Calvo, convertida en la seño de la clase, nos amoneste de manera colectiva, sin ninguna autoridad moral, con el desprestigio de su ineptitud a cuestas, como si fuéramos presuntos culpables, me incita a hacer una cosa que no he hecho nunca: sacar la cacerola y darle golpes, aunque la cacerola no tenga culpa de nada".