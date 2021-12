El PSOE utiliza la delegación del Gobierno en Madrid para señalar a Ayuso por la pandemia

Este domingo, Sánchez comparecía ante los españoles. El presidente del Gobierno anunció la fecha en la que se celebrará la reunión con los presidentes autonómicos para abordar la subida en el número de positivos por covid. Será este miércoles 22 de diciembre. Sánchez y el resto de dirigentes tratarán de coordinarse para frenar la propagación del virus ante el aumento en el número de casos a las puertas de la Navidad.

La situación es especialmente crítica en todas las autonomías, excepto Castilla-La Mancha (302,56 casos por cada 100.000 habitantes) y Andalucía (379,36 casos por cada 100.000 habitantes), que presentan datos algo más livianos. Sin embargo, esto no significa que la ciudadanía deba bajar la guardia. También en estas dos comunidades tienen que extremar la preocupación ante el avance de la covid-19.

En otra autonomía, la delegación del Gobierno ha pedido que se convoque el plan de emergencias ante las elevadas tasas de contagio. Se trata de la Comunidad de Madrid. Mercedes González, ha enviado una carta al consejero madrileño de Presidencia. La socialista emplaza a convocar el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad (Platercam) para ofrecer una respuesta coordinada ante el repunte de contagios.









El consejero Enrique López señalaba que la activación de este Plan se hace a requerimiento de las autoridades sanitarias y en los últimos meses se hace a requerimiento de las autoridades sanitarias y en los últimos meses "se ha centrado en la coordinación de los cuerpos de Policía local de la Comunidad de Madrid para asegurar el cumplimiento de las órdenes" e instrucciones dictadas por la Consejería de Sanidad.

Esta petición ha sido presentada por la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una autonomía con 651,31 casos por cada 100.000 habitantes. Otras regiones como Castilla y León (842,49), Navarra (1.393,68), País Vasco (1.123,84) y La Rioja (959,63), presentan peores datos epidemiológicos y las delegaciones autonómicas no han instado a los líderes de cada comunidad a activar plan de emergencia alguno.

Por tanto, esto se convierte en un ejemplo más (de otros muchos) de los desplantes que ha sufrido Ayuso por parte del Ejecutivo.

Hace varios meses, la delegada del Gobierno sugería (una vez más) al Gobierno regional que volviese el toque de queda porque todos los ciudadanos estarían "más seguros", después de las aglomeraciones y fiestas que se producían con el fin del estado de alarma.





"Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. La que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos", trasladaba la delegada en una entrevista.









Además, también aseguraba que no haría falta que el Gobierno estipulara medidas comunes porque aquellas comunidades que quieren "ser responsables y tomar medidas con seguridad lo tienen en su mano".

Mercedes González también protagonizaba un tenso rifirrafe con el alcalde de Madrid el pasado mes de mayo. Martínez-Almeida aseguró que el PSOE podría estar barruntando una posible candidatura con González por su "acentuada vis política" en comparación con sus predecesores.





Los dirigentes se reunían para abordar el dispositivo policial para San Isidro y aunque el encuentro discurría "en un clima de coordinación y diálogo", esa cordialidad desaparecía en cuanto comenzaban las preguntas sobre las medidas contra el virus. "Quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid. Se tienen que tomar decisiones de acuerdo a la covid madrileña y aplicar los instrumentos que hay a su alcance, que los hay", reprochaba la delegada a Almeida. Fuera de los focos, ambos son buenos amigos aunque sus discrepancias políticas sean evidentes.

Por tanto, esta última propuesta de Mercedes González a Ayuso es una de las muchas ocasiones en las que el Gobierno trata de desprestigiar a la presidenta y a su labor en la lucha contra la covid-19. La última, con esa sugerencia para que Madrid elabore una respuesta coordinada ante el repunte en los contagios. No sucede lo mismo, sin embargo, en otras autonomías que tienen mayor incidencia y evolución epidemiológica. ¿Casualidad o inquina política?