El PSOE de Logroño expulsa a una militante por culpar a Marta del Castillo de su propia muerte

María Luisa Izco se mostró muy crítica en una red social en la que Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, criticaba a su vez a Pedro Sánchez por su postura respecto a la prisión permanente revisable.

Tras leer esto, Izco escribió un comentario que decía, entre otras cosas, “si no hubiera ido a casa de su ex novio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva” y “sin cadaver (sic) no hay crimen". Dichas líneas han provocado que su partido haya tomado medidas al instante y expulsado a la ya exmilitante así como redactado un comunicado pidiendo disculpas al padre de Marta del Castillo y asegurando que las palabras de ella no se corresponden con la opinión del PSOE.

Por su parte Izco ha asegurado que ella no ha escrito ese mensaje y ha sido víctima de suplantación de identidad en redes sociales, por lo que se ha puesto en contacto con la Policía Nacional.