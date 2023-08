El PSOE da la espalda a la investidura de Feijóo: "De querer derogar el sanchismo a rogarle"

Once meses llevaban sin reunirse el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y el encuentro llegaba finalmente este miércoles. Sobre la mesa, llegar a un acuerdo para investir al líder de los populares, que ya no es posible.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado este miércoles que el PSOE no va a apoyar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del próximo 26 y 27 de septiembre, después la reunión que han mantenido el líder del PP y el líder del PSOE, Pedro Sánchez: Busca "salvar su pellejo". En su opinión, Feijóo ha pasado de "querer derogar el sanchismo" a "rogar al sanchismo".

"La Comisión Ejecutiva Federal ha adoptado una decisión y es que el Partido Socialista no va a apoyar la investidura del señor Feijóo", ha declarado Alegría en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del PSOE.

Durante la reunión el líder del PP ha ofrecido a Sánchez una propuesta de dos años de legislatura y seis pactos de estado, algo que el PSOE considera que demuestra que "Feijóo no está trabajando pensando en la estabilidad de su país, sino en cómo salvar su pellejo".

"Si a alguien le quedaba dudas de que con esta investidura fallida busca su supervivencia política, con esta propuesta ha despejado cualquier duda", ha ironizado Alegría y ha afeado que la posición del líder 'popular' haya pasado de "querer derogar el sanchismo" a "rogar al sanchismo".

6 pactos de Estado y a las urnas

En ese tiempo se afrontarían hasta seis pactos de Estado y después se convocarían elecciones generales. Pactos para defender la unidad de España, la regeneración democrática, el saneamiento económico, la igualdad de la mujer o la revalorización anual de las pensiones.

Dice el PP que Feijóo ha ofrecido un acuerdo "en aras de la centralidad por el que la lista más votada pueda gobernar en nuestro país, como ha sido costumbre durante los últimos 45 años" y que así quedaría "desactivada" la "influencia que pretenden tener los partidos independentistas.



"Ante el riesgo de repetir elecciones en cuatro meses, Feijóo ofrece un mandato de 24 meses para acometer las reformas pendientes para nuestro país", ha agregado el PP.

PINCHA PARA LEER: Llegada por túnel subterráneo o frío apretón de manos: Las curiosidades de la reunión Sánchez-Feijóo

"No le interesa una investidura constitucionalista"

Tras el encuentro Feijóo también ha comparecido y ha dejado claro que a Sánchez "no le interesa una investidura constitucionalista". Sin embargo ha reconocido que no renuncia a que los principales partidos de España "puedan caminar juntos".

"Vivimos una política de conmigo o contra mi", ha señalado el popular.

PINCHA PARA LEER: Feijóo propone a Sánchez que permita su investidura para un mandato de dos años

La propuesta de Feijóo, punto por punto

- Facilitar la formación de un gobierno en España, a través de la investidura del candidato propuesto por el rey el pasado 22 de agosto, que integrará un Ejecutivo de 15 ministerios.

- Defender la integridad territorial de la nación española consagrada en la Constitución y rechazar las solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía expresadas por los partidos independentistas.

- Desarrollar un Pacto de Regeneración Democrática "que mejore la calidad de nuestra democracia, preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control contemplados en nuestro ordenamiento, comenzando por el impulso de una nueva legislación que asegure la total independencia del órgano de gobierno de los jueces".

-Impulsar un Pacto por el Estado de Bienestar, que garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores, incluyendo en todo caso su revalorización anual.

- Un Pacto por el Saneamiento Económico, que garantice la solvencia de los más vulnerables y de la clase media

- Un Pacto por las Familias, para que tengan mayor capacidad para lo prioritario y hacer posible la conciliación.

- Un Pacto Nacional del Agua, para alcanzar una propuesta que garantice el acceso a este recurso básico.

- Un Pacto Territorial, destinado a convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la España de las Autonomías, mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes. De forma prioritaria, se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice la igualdad de servicios.

- Con la voluntad de alcanzar verdaderos Pactos de Estado que sienten las bases de las próximas décadas en España, las propuestas legales y normativas acordadas en el seno de las respectivas comisiones se materializarán únicamente en el caso de que se alcancen con el acuerdo de los partidos firmantes.

- La legislatura se dará por terminada cuando estos seis Pactos de Estado se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años. Transcurrido este período, se procederá a la convocatoria de elecciones generales, salvo que los partidos firmantes de este acuerdo consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar éstos o nuevos acuerdos.

Renovación del CGPJ

Sánchez por su parte ha propuesto al candidato a la investidura la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del 31 de diciembre.

La propuesta pasa porque sea quien sea la persona elegida como Presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, PP y PSOE se comprometan formalmente a que, antes del 31 de diciembre de este año, se proceda a la renovación del CGPJ.

Audio









Encuentro flash

El encuentro ha sido muy rápido, no ha llegado a una hora. Y es que PSOE había convocado su Ejecutiva Federal con la presencia de Sánchez para las 11. De antemano calculaban que en la reunión duraría una hora y eso que llevaban más de 10 meses sin reunirse.





Audio





Desde Ferraz han afeado que el líder del PP solo se vaya a reunir con el secretario general del PSOE y deleguen a sus portavoces para hacerlo con el resto de grupos. Difícil, prácticamente imposible, por tanto, que se produzca un acuerdo. Por ejemplo, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, confirmaba que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no se reunirá con el popular, ya que no han recibido ninguna petición de reunión oficial. Por su parte, Iñigo Urklullu ha aceptado mantener este martes una conversación con Feijóo.

Más difícil será el acuerdo después de que la ministra portavoz se encargará de echarles un jarro de agua fría tachando a Feijóo de mentiroso y de hacer perder el tiempo a los españoles. Isabel Rodríguez ha reprochado al líderque esté montando un "paripé" y "folclore" de cara a su investidura cuando sabe que será "fallida". Así, ha afeado al popularque ha decidido "tomarse un mes" para intentar buscar los cuatro apoyos que le faltan para sumar a los 172 con que ya cuenta gracias al respaldo de PP, Vox, UPN y CC "sabiendo que va a perder" y que no tiene posibilidades de recabar esos respaldos de otras formaciones.

¿Y después de la reunión qué?

Feijóo tiene un plazo de un mes para intentar captar los 4 votos que le faltan. Si fracasa habrá dos meses para esquivar la repetición de elecciones. El líder del PP solo se reúne con Sánchez. Delega el resto de encuentros con los grupos parlamentarios.

Tercera reunión desde que Feijóo es el líder de la oposición

Las dos anteriores, en Moncloa. La primera cuando Feijóo asumió las riendas del PP tras la caída de Casado. El 7 de abril del año pasado. Duró 3 horas. Y la última, también duró 3 horas, el 10 de octubre de 2022 para intentar acabar con el bloqueo del Poder Judicial. Ahí se rompieron todos los puentes. Por el camino, tensión en los cara a cara en el Senado, un agrio debate electoral y el teléfono "escacharrao". Solo whatsApp.

"No pierde el tiempo"

El que "no pierde el tiempo", nos dicen en Génova, es Sánchez, que quiere salir hoy en la foto del Congreso para dar imagen de respeto a la Constitución, mientras acelera sus negociaciones con los independentistas y pone palos en las ruedas a Feijóo para que fracase. Otegi ha marcado este martes tres "grandes ejes de actuación" que deberá abordar el socialista si llega a ser presidente del Gobierno, que pasan por "el modelo territorial", el fin de "las políticas de excepción que todavía se aplican" a los presos de ETA y continuar el recorrido en el "espacio social".

Vídeo





Cuca Gamarra ha pasado por el plató de 'El Cascabel' de TRECE para dar sus impresiones sobre lo que espera de esta reunión entre los líderes de los dos partidos más votados en las elecciones. La portavoz del Partido Popular señala que "a Sánchez se le va a plantear que dé estabilidad para intentar lograrla entre todos". Recalca que no es solamente plantear un sí al voto, "es evitar el bloqueo o el gobierno Frankenstein y la gobernabilidad que el PSOE no puede dar". Lo "importante son las políticas y no los sillones", dejó claro.