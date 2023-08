Cuca Gamarra, en TRECE, sobre la reunión Feijóo - Sánchez: "Se le va a plantear que dé estabilidad"

Confirmada la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez para este miércoles, comienza el duelo de estrategias en cada partido ante este encuentro. Todo ello a pesar de algunas declaraciones del PSOE como "investidura fake" o "perdida de tiempo", por la falta de apoyos para conseguir los votos necesarios para conseguir la investidura. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pasado por el plató de 'El Cascabel' de TRECE para dar sus impresiones sobre lo que espera de esta reunión entre los líderes de los dos partidos más votados en las elecciones. "Es una falta de respeto al encargo que ha hecho el jefe del Estado", suscribe, "lo mínimo que se espera de un gobierno es que respete a las instituciones y al Rey".

Ante la negativa reiterada por parte del PSOE, la pregunta ante esta reunión es qué le puede plantear el PP a Sánchez. Para Gamarra, "este encuentro debe ser considerado dentro del aspecto institucional que tiene el encargo realizado por parte del jefe del Estado": "Además, es una cuestión obligada por la responsabilidad de haber ganado las elecciones y por el apoyo de once millones de votos que representan los 172 apoyos atados. A Sánchez se le va a plantear que dé estabilidad para intentar lograrla entre todos". No es solamente plantear un sí al voto, "es evitar el bloqueo o el gobierno Frankenstein y la gobernabilidad que el PSOE no puede dar". Este encuentro se plantea como un camino hacia la estabilidad a través de políticas y reformas para solucionar los problemas, que es lo que "realmente le importa al ciudadano de la calle".

Rechazo del PNV

En el PP también conocen la total negativa del PNV de apoyar la investidura de Feijóo. En principio, por el apoyo de Vox al PP. Cuestión que es incompatible con los vascos, ya que condiciona la política del PP. Para algunos, esto es un pretexto que funciona como excusa, puesto que Vox lo que hace es "apoyar el cambio que los españoles demandan". Para la portavoz, esta disculpa hace daño al País Vasco, pues se "tomarían medidas que harían muy bien” a su economía para crecer. Lo que estaría condicionando el futuro del gobierno en el País Vasco es no arriesgar, ya que "la economía vasca y el sentido común lo están pidiendo". No deben olvidar los partidos nacionalistas que las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno central "les afecta". ¿Qué le puede ofrecer el PP al PNV que el PSOE no le pueda ofrecer?. Lo "importante son las políticas y no los sillones". Feijóo ofrece un gobierno del PP en minoría, pero lo importante es ofrecer "una política e instrumentos que permitan conseguir objetivos y gestionar correctamente los fondos europeos". “El PP es un ejemplo de garantía, frente al PSOE que solo hace acuerdos por interés mutuo que provoca que las infraestructuras del país no avancen".

Cataluña y País Vasco

La igualdad entre todos los españoles debe ser lo que guíe la política española. Por ello, Alberto Núñez Feijóo, "debe hacer, o al menos intentar, una ronda de contactos con todos los partidos". Ante la presencia residual del PP en el País Vasco y Cataluña, la portavoz de los populares reconoce que “tenemos que seguir trabajando”. Pero en lo que no trabajarán será en otorgar amnistías e indultos. "Rompería la igualdad entre los españoles". Una posible quita de deuda tampoco sería posible, ya que "condonar es repartir la deuda y que la paguen otros". Las concesiones a Pais Vasco y Cataluña que pudiera hacer el PP estaría basada en una mejora de las infraestructuras que "no pondrían en un compromiso a las necesidades del resto de España".

El PP como única opción

