Lo que están hablando y acordando el PSOE y Puigdemont es la amnistía a cambio de seguir en Moncloa. Unos buscan poder y otros impunidad para los independentistas. Antes de las elecciones en campaña, Sánchez decía que no iba a dar amnistía ni un referéndum a los nacionalistas, pero Junts y ERC quieren esta amnistía de una manera mucho más clara, que, mientras cada día se convierte en una palabra más usada, el que se presentara a la investidura será Feijóo, quien ha pedido contactos con Junts, algo que ha levantado alguna ampolla dentro de la formación popular.

Las líneas rojas de los independentistas para esta negociación son desde luego la propia amnistía y el referéndum, algo que, de salir adelante, podría beneficiar a 3000 independentistas. En 1977 hubo una ley de amnistía que permitió la libertad de una gran cantidad de presos políticos, que tenía una intención de equiparar derechos entre las víctimas de ambos bandos de la guerra civil en medio de un contexto de transición a la democracia tras una guerra y una dictadura.

Fernando Simón, profesor derecho constitucional en Universidad de Navarra, ha contado en La Linterna que “la amnistía supone la extinción del delito, mientras que el indulto lo que borra es la pena”, y ha añadido que la amnistía “no tendría encaje según la constitución española porque supone la extinción de varios derechos constitucionales”. La constitución prevé el indulto, pero no la amnistía, que suele servir en procesos de transición en contextos de guerra, de hecho, tiene su origen en Grecia. Según ha explicado Simón, “tras la guerra del Peloponeso y el gobierno de los 30 tiranos se estableció un olvido, un pasar página”.





"Tenemos una memoria muy débil"

El profesor ha expresado que “hay motivos para estar preocupados” de cara a una posible amnistía, porque afectaría a la división de poderes, al estado de derecho, a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley de todos los españoles. “Esto daría alas al independentismo y parecería que los que hicieron su trabajo aplicando la ley hicieron las cosas mal”, explicaba Simón, que añade que “permitiría a Puigdemont volver a España por la puerta grande”.

Hace dos años Pedro Sánchez le cedió a los independentistas los indultos que habían pedido tras haber asegurado que se cumpliría la sentencia. Joan López Alegre, exdiputado en el parlamento de Cataluña, ha explicado en 'La Linterna' que “tenemos una memoria muy débil, ahora hablamos de la amnistía y no nos acordamos de la angustia que muchas personas sufrimos con las declaraciones de independencia”, y añade que “el discurso del rey del día 3 y la manifestación del día 8 con la que el independentismo no contaba fueron claves para que Cataluña no sea independiente a día de hoy”.

Se ha legitimado al independentismo cuando fueron indultados, y la amnistía les va a dar barra libre, y asegura que “van a conseguir la amnistía y yo creo que la independencia sigue encima de la mesa”. Cree que cuando hablan de convivencia para conseguir sus objetivos mienten, ya, según cree, “los independentistas no se han sentado a hablar con los no independentistas nunca, algo que han legitimado tanto el PSOE como el PP”.