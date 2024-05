PSOE acusa al gobierno municipal de dejar "desamparados" a los vecinos de El Toyo-Retamar ante nubes de polvo

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha acusado al gobierno municipal del PP de dejar dejar "desamparados" a los vecinos de El Toyo-Retamar ante las nubes de polvo y arena que se han producido.

"Los vecinos de El Toyo-Retamar estallaron ayer y expresaron su indignación en las distintas redes sociales ante la falta de control y de vigilancia del ayuntamiento hacia la empresa promotora del Dreambeach porque no está realizando la aportación de riego en la zona desprovista de vegetación ni cumpliendo la licencia municipal de obras para las labores de acondicionamiento del solar donde está previsto que se desarrolle en agosto el macrofestival de música electrónica", ha indicado el PSOE en una nota.

Ha señalado que la "falta de riego en los terrenos que están ya completamente desbrozados y, por tanto, sin la protección que ofrecía la vegetación, está ocasionando que ambos núcleos estén estos días de viento con nubes de tierra y polvo con las consiguientes molestias para los vecinos y vecinas, sus viviendas y su salud".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado "el desamparo de estos vecinos, que ayer estuvieron llamando insistentemente a la Policía Local que les ofrecía como única respuesta que darían traslado de las quejas a la empresa responsable".

En su opinión, "se está produciendo un atropello insoportable de los derechos de los residentes en El Toyo-Retamar". Para Valverde, "no es normal que no se esté respetando la licencia municipal por parte de la empresa y, peor aún, que desde el Ayuntamiento no se esté obligando a hacerla respetar, y tampoco es normal que no se proporcione ninguna información a los vecinos ni se atiendan sus constantes quejas".