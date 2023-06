El PSC avala extender el "pacto antifascista" del Parlament a los ayuntamientos y critica a Junts

"El discurso de Sílvia Orriols, Santiago Abascal o Ignacio Garriga es el mismo", destaca Romero

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha avalado este martes la propuesta de los comuns de extender el "pacto antifascista" del Parlament a los ayuntamientos tras acusar a Junts de no mostrar claramente su rechazo a partidos como Aliança Catalana en Ripoll (Girona).

"El discurso de Sílvia Orriols, Santiago Abascal o Ignacio Garriga es el mismo. Son discursos de extrema derecha, fascistas y racistas. No entiendo porqué aquí Junts hace un discurso diferente. Con la extrema derecha nada, y lo extendemos a todas las administraciones".

Según Romero, no se puede gobernar ni llegar a acuerdos con partidos como Aliança Catalana y Vox, y ha apelado a Junts a aclarar el motivo por el que se ponen "tan estupendos con Vox, y en Ripoll no lo hacen de una forma clara y contundente".

"Igual que criticamos que el PP gobierne con Vox en algunos sitios y cierre acuerdos como en Valencia, también critiquemos a aquellos que permiten que gobierne la extrema derecha en Catalunya, por ejemplo en Ripoll", ha aseverado.

También ha cuestionado que Junts hiciera un "cordón sanitario" al PSC y en el pasado y no lo haga ahora, a su juicio, con Aliança Catalana.

Por ello, ha defendido la opción del PSC de conformar con ERC y CUP un gobierno alternativo en Ripoll con el objetivo "de no dejar gobernar a la extrema derecha".

EN BARCELONA

Tras la propuesta de la alcaldesa en funciones de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, de compartir la alcaldía con el candidato de ERC, Ernest Maragall, y el del PSC, Jaume Collboni, Romero cree que no es una "ecuación razonable" porque, en su opinión, no aporta un gobierno fuerte ni estabilidad.

Para Romero, la capital catalana necesita un gobierno progresista y de izquierdas, por lo que no entienden la posición de ERC, partido al que acusan de "priorizar a Junts, un partido de derechas e independentista".

Al preguntársele si los socialistas no pactarán con Junts ni antes ni después de las generales, ha admitido que no puede responder a ello, y que si Collboni no consigue ser alcalde se abrirá "otro escenario" que tendrán que valorar.

COMPARECENCIA DE ARAGONÈS

A la espera de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparezca en el pleno del Parlament para explicar la remodelación del Govern, Romero cree que presentará lo que representa "un parche para alargar la agonía de un Ejecutivo que no tiene proyecto de país, que sigue en minoría parlamentaria y que está en crisis permanente".

"Dirá que estos cambios refuerzan el Govern, pero los cambios constatan el fracaso de su gobierno y políticas", ha sostenido la portavoz socialista.

B-40

Sobre si cree que el relevo de Juli Fernàndez por Ester Capella en Territorio puede favorecer la firma del convenio de la B-40 pactado entre el Govern y PSC, Romero ha afirmado que confían en que Aragonès cumpla el acuerdo de Presupuestos.

También ha concretado que el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock debe aprobarse antes del 30 de junio: "Una nueva consellera siempre abre la vía o la esperanza de que afronte estos temas con más diligencia que el anterior conseller", ha manifestado.