Cena en un hotel, va a su habitación a descansar y este es el motivo por el que se ve obligada a pedir ayuda, entre lo mejor de la temporada

Diana nació el pasado 22 de septiembre. Su madre, Marta, estaba cenando tranquilamente en un hotel. Tenía alguna molestia y se fue a la habitación. Estaba de 36 semanas. Se dio una ducha y ahí notó que algo estaba pasando. Así que le dijo a su marido que había que irse al hospital. Pero no dio tiempo. En pleno pasillo, Diana decidió salir.

En ese lugar del hotel se dieron cita un montón de clientes con toallas y agua caliente, que es lo que siempre hemos visto en las películas. Y alguien llamó a emergencias, pero es que no dio tiempo. Diana llegó discretamente, rápido, sin armar follón.

Así que Marta se vio en aquel pasillo pasando por el momento más importante de su vida sin asistencia profesional, pero rodeada de desconocidos que ya no lo son. Y, como la vida se abre paso siempre, entre los presentes, otra mujer, se acariciaba la barriga.

No sé si se acuerdan, pero hace unos años, nacían los niños y casi no era noticia. Nacían muchos, los suficientes como para normalizar cada uno de esos acontecimientos. Ahora no. Ahora nacen muy pocos niños, así que, cada uno que llega, supone un milagro.

Cada uno que llega es único, un diamante. Cada uno que llega no es uno más. Son los sueños de sus padres, es una vida a la que tenemos la obligación de cuidar y hacer todo lo feliz que se pueda.

Así que, si Dios quiere, Diana, que lo seas. Muy feliz. Bienvenida

Este tipo de situaciones se producen de manera más frecuente de lo que creemos. Otro ejemplo de ello es lo que sucedía en Valencia. Allí, hace un tiempo, una mujer se ponía de parto en plena calle.

Tras avisar a los servicios de Emergencias para que le asistieran y mientras le atendían los servicios médicos, daba a luz en la ambulancia que la trasladaba al hospital.

Los hechos tenían lugar en torno a las 03:40 horas, cuando el 112 CV ha recibido el aviso del inicio de un parto en la vía pública, en la calle Hospital de la ciudad de Valencia , según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).