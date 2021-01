PSC afirma que el Govern no puede aplazar unas elecciones que no ha convocado

El PSC ha afirmado que el Govern no puede aplazar las elecciones previstas para el próximo 14 de febrero porque la legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones convocadas automáticamente: "Quien no ha convocado, no puede aplazar", ha afirmado la portavoz parlamentaria, Eva Granados.

Los socialistas catalanes se han quedado solos este miércoles en el Parlament defendiendo que no hay motivos para aplazar las autonómicas previstas para el 14 de febrero, pues el resto de formaciones consideran que es una opción que hay que contemplar dada la evolución de la pandemia en Cataluña. El PPC no ha querido hablar de esta cuestión.

Fuentes socialistas consultadas por Efe apuntan que, dado que el Govern no ha sido quien ha convocado el 14F, la decisión de desconvocarlas correspondería al organismo competente, que es la Junta Electoral.

Asimismo, rememoran que en el caso de los aplazamientos, el año pasado, de las elecciones autonómicas en el País Vaco y Galicia -avalados por la Junta Electoral- concurrieron unas circunstancias que en Cataluña no se dan: hubo unanimidad de los partidos con representación parlamentaria, el virus fue una circunstancia sobrevenida -fueron convocados los comicios antes de la pandemia- y no se puede desconvocar algo que no convocó un Govern sin presidente.

Para Granados, en Cataluña no se da esta situación sobrevenida que justifique el aplazamiento electoral y ha deslizado que "igual hay otros motivos" ajenos a la situación epidemiológica para posponer los comicios.

"La democracia en este país tiene una fecha y es el 14 de febrero(...) Lo que queremos saber es si la democracia y las urnas en Cataluña no se pondrán el 14 de febrero porque el Govern prefiere continuar siendo gobierno cuando no le toca", ha remachado.

El PSC ha puesto toda la carne en el asador en el 14F con su apuesta por el ministro Salvador Illa como presidenciable y rechaza ahora cualquier maniobra que pretende desvirtuar la contienda electoral.

"El Govern está obligado a garantizar que las elecciones se celebren con las máximas garantías y tiene que promover la participación", subrayan los socialistas en un comunicado.