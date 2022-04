La propuesta de Elon Musk para convertir a España en una potencia energética: ¿es posible?

Hace tan solo unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo proyecto mediante el cual se pretende invertir 11.000 millones de euros en microchips y semicondcutores con el objetivo de impulsar el segmento de estos productos en nuestro país, así como reducir la dependencia de Asia y Estados Unidos.

Un anuncio al que ha respondido elcofundador y director de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company, Elon Musk, quien ha propuesto que España construya "una matriz solar masiva" para convertirse en un gran exportador de energía. Según él, esto podría "alimentar a toda Europa". Elon Musk, muy estrechamente vinculado a la tecnología y cuya fortuna viene directamente de su implicación en ella, deja caer esta propuesta. La pregunta que cabe hacerse ahora es si realmente sería posible.

Manuel Fernández, experto en mercado eléctrico, ha asegurado a COPE que ahora mismo "no es posible de ninguna manera con las interconexiones que tenemos". Otra cosa distinta sería que Europa respondiera a lo que nuestro país lleva años pidiendo: aumentar las interconexiones con Francia, que al parecer "siempre se ha negado".





Fernández señala que el multimillonario tiene razón: "España tiene el potencial de producir muchísima electricidad a partir de energía solar porque somos un país donde el potencial de sol es muy grande", ha asegurando. España tiene más horas de sol al año de media en comparación con lo que ocurre en otro países europeos, lo cual "podemos aprovechar". No obstante, a su juicio, "no se trata de tener sol, sino la tecnología que te permita traducir esa energía en electricidad". Para ello, no solo sería necesario tener "muchas centrales solares", sino también mejorar las interconexiones. "Hay que tener la manera de llevar esa electricidad a Europa y ahora mismo no la tenemos porque las interconexiones tienen una capacidad muy baja", ha agregado.

Por lo tanto, a día de hoy, "no es posible técnicamente". Sí podría serlo, en cualquier caso, "si decidimos hacer inversiones". De hecho, el experto en mercado eléctrico ha asegurado que "Europa apoya esas inversiones y tira de las orejas a Francia". No obstante, mientras "eso no pase, no es posible".

Unas inversiones, que a su juicio, no parece que vayan a llegar a corto plazo. "Llegó la pandemia, la crisis económica, estamos en recuperación, la inflación está por las nubes y no parece un buen momento para invertir", ha asegurado Fernández. Sí cree, eso sí, que el camino a seguir es el aumento "de las inversiones en energías renovables para reducir la independencia de los combustibles fósiles".

En último lugar, Manuel Fernández ha apuntado que la posibilidad que ha sembrado Elon Musk "es una obviedad", ya que en nuestro país "hay mucho sol". En cualquier caso, ha insistido, "no se trata solo de que haya sol, sino de tener la tecnología para aprovecharlo".