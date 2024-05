Prohens manifiesta su "máximo respeto" a los ciudadanos que el domingo se manifestaron a favor del catalán en Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado este martes su "máximo respeto" a los ciudadanos que el domingo se manifestaron a favor del catalán en la plaza Major de Palma y que, como ha recordado el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, "la interpelaron para decirle que ya basta y que eligiera si está con el Estatut o sigue arrodillada frente al fascismo".

Prohens ha asegurado al respecto que "siempre" va a escuchar a "cualquier ciudadano que tenga el derecho de manifestarse libremente y decida salir a la calle, como no puede ser de otra manera". Sin embargo, se ha preguntado qué hacían allí el propio Iago Negueruela y el resto de representantes socialistas cuando, en su opinión, son los que "provocaron el mayor retroceso del catalán mientras gobernaban".

"Son ustedes los que insultan a quien se manifiesta, por ejemplo, contra el Gobierno de España o contra el señor Sánchez, como ocurrió en Palma el pasado 13 de noviembre, cuando hubo una manifestación en contra de su ley de amnistía. ¿Ustedes la escucharon? Por supuesto que no. ¿Sabe qué dijo usted mismo a los miles de ciudadanos que salieron a la calle? Dijo que lo que tenían que hacer todos esos ciudadanos era respetar a Sánchez. Por lo tanto, no me venga usted hoy a hablar de escuchar", ha recriminado Prohens al portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, insistiéndole en que "a partir de aquí, sí, este Govern va a escuchar a todo el mundo".

Por su parte, Negueruela ha insistido en que los miles de ciudadanos que este domingo se congregaron en la plaza Major, con motivo de la Diada per la Llengua, lo hicieron no solo en defensa del catalán sino "también para rebelarse contra los discursos de odio de sus socios, que usted ha de parar porque no todo va en la política".

Prohens se ha mantenido en que "también les escucha" a ellos, a los Socialistas, como "escuchará a la comunidad educativa, para que esos centros educativos que quieran aplicar el Plan Piloto de la Libre Elección de la Lengua lo puedan aplicar y aquellos que no lo quieran, no lo apliquen". "Eso es escuchar", ha enfatizado la presidenta del Govern, quien ha preguntado directamente a Negueruela "qué problema tan grande tienen con la libertad".

"A usted la lengua le da igual, como también le da igual la educación. Si no, basta con ver en el Estado lo que nos han dejado", ha añadido Prohens, quien para acabar, ha pedido a Negueruela que "escuche lo que dijeron los ciudadanos el pasado 28 de mayo".