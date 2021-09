Principio de acuerdo para extender los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022

El Gobierno y los agentes sociales han cerrado esta tarde un principio de acuerdo para prorrogar las ayudas a los ERTE hasta el próximo 28 de febrero, que tiene que ser ratificado internamente por CEOE, Cepyme y UGT, en tanto que CCOO lo da por validado.



Fuentes de la patronal no dan por confirmado el acuerdo hasta que el texto que ha salido de la reunión de esta tarde sea aprobado por el Comité Ejecutivo de CEOE, fijado para las 21:30 horas.



Las partes han acordado finalmente ligar a la formación el esquema de exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, según han avanzado fuentes sindicales.



Este nuevo esquema implica que la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) actuales no será automática, por lo que deberán ser solicitados de nuevo a lo largo de mes de octubre, periodo en el que seguirá vigente el esquema actual para no crear un vacío legal.



Se fija definitivamente que el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo, con lo que en ese caso los nuevos ERTE se darán por aprobados.



Según UGT, las empresas de hasta diez trabajadores tendrán exoneraciones del 50 % si no dan formación y del 80 % en caso de que impartan acciones formativas, mientras que las de más de diez trabajadores disfrutarán de una minoración de las cuotas del 40 % si no hay formación y también del 80 % si la hay.



OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS DE MÁS DE 10 TRABAJADORES



Las empresas entre 10 y 49 empleados deberán emplear 30 horas en acciones formativas, en tanto que las de más de 50 trabajadores deberán llegar a 40 horas.



Asimismo, se vinculan las actividades formativas con un incremento de crédito para la financiación en el ámbito de la formación programada, recogida en la Ley 30/2015 por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.



PRESTACIONES PARA LOS TRABAJADORES EN ERTE



El preacuerdo contempla prorrogar un año el llamado "contador a cero" en las prestaciones por desempleo, hasta el 31 de diciembre de 2022, de manera que los trabajadores en ERTE no consuman derechos de paro adquiridos, además de seguir cobrando el 70 % de la base reguladora.



CCOO también ha destacado que se recupera la prestación extraordinaria para las personas con contratos fijos discontinuos y se garantiza el contador a cero para este colectivo, que antes no estaba garantizando.



Igualmente se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no tengan el tiempo requerido cotizado, la obligación del mantenimiento del empleo, la prohibición de las horas extras y nuevas contratas o subcontratas, y la prohibición del reparto de dividendos.



MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA



Se regulan medidas extraordinarias para las empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica, con exoneraciones de un 100 % en ERTE de impedimento y de 90 % en los ERTE de limitación.