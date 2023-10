La princesa Leonor besa la bandera tras su jura en presencia de los reyes

La princesa Leonor ha jurado bandera este sábado en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza junto a los 410 cadetes de nuevo ingreso, de los que ella ha sido la primera en desfilar ante la enseña nacional para besarla con los reyes como testigos en el palco de honor.



La heredera al trono ha unido su voz a la del resto de cadetes formados en batallones en el Patio de Armas de la academia para gritar de forma enérgica la frase del juramento de defender España, incluso, con su vida.



“¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?”, ha interpelado a los cadetes el director de la AGM, el general Manuel Pérez López.



Al unísono, la princesa de Asturias y sus compañeros, entre ellos otras 48 damas, han respondido el “Sí, lo hacemos”, la fórmula actualizada para no tener que escoger entre "jurar o prometer".



A continuación, ha comenzado el desfile ante la bandera, en el que, por su condición de futura reina de España y mando supremo de las Fuerzas Armadas, ha sido la primera en dirigirse a la bandera.



Tras pararse ante ella, se ha retirado el sombrero ros de pluma roja, ha dado dos pasos, ha besado el paño y ha retomado el paso ante la atenta mirada de sus padres y de las 2.500 personas que han asistido a la ceremonia, entre autoridades y familiares, que le han brindado una cerrada ovación.



De acuerdo con el protocolo de la ceremonia, la dama cadete Borbón Ortiz ha vestido uniforme de época, con casaca azul, pantalón rojo, y ha portado el fusil de madera "Mauser".



La enseña empleada en el acto ha sido la confeccionada en 1886 por encargo de la reina María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, los padres de Alfonso XIII, tatarabuelo de la princesa.



Tras el pase individual de todos los cadetes, la princesa ha vuelto a desfilar de a tres bajo el arco formado por el sable y la bandera, simbolizando con ello que la patria acepta su juramento.



El batallón de cadetes, dividido en tres compañías, ha permanecido en formación durante la media hora previa a la llegada de los reyes al Patio de Armas, cuyas ventanas se han engalanado de reposteros con diferentes escudos heráldicos.



Para facilitar su salida de la formación, la heredera al trono ha ocupado un puesto en la primera fila del grupo, ante el foco de los numerosos medios gráficos que han cubierto el evento.



Al comienzo del acto, Felipe VI, con uniforme de capitán general del Ejército de Tierra, ha pasado revista a las unidades, por lo que ha caminado delante de su hija, sin hacer ningún gesto especial.



Leonor de Borbón, que el 31 de octubre cumple 18 años, ha cumplido el mismo rito que hizo también en la Academia de Zaragoza su padre, Felipe VI, en octubre de 1985, con la diferencia de que en su caso fue en solitario, con la asistencia, entre otros, del entonces presidente del Gobierno, Felipe González.



También con 17 años, en diciembre de 1955, juró bandera en la capital aragonesa su abuelo, Juan Carlos I, en plena dictadura de Franco, y lo volvió a hacer en 1981 en el 25 aniversario de su promoción.



El juramento de la bandera, considero uno de los momentos más relevantes en la carrera de un militar, se ha celebrado una vez completada la fase inicial de adiestramiento como combatiente de la hija mayor de los reyes en la AGM el pasado 17 de agosto, inicio de su formación militar de tres años.



A partir del lunes, Leonor de Borbón pasará al segundo curso, dentro del programa específico de formación diseñado para ella, que completará en las academias generales de la Armada y el Aire.



Entre las autoridades que han estado presentes en la ceremonia, han estado la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón; el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.



La principal ausencia ha sido la de la infanta Sofía por encontrarse en el internado de Gales (Reino Unido) en el que también su hermana estudió los dos cursos de bachillerato.



Ya se contaba con que no iba a asistir el rey Juan Carlos, alejado de los actos de la familia real desde su marcha a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020, quien sí estará junto a la princesa en la celebración familiar privada de su 18 aniversario. EFE