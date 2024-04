La presidenta de Baleres, Marga Prohens denuncia amenazas de muerte en redes sociales

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament que ha denunciado amenazas de muerte por redes sociales ante la Policía Nacional y en los juzgados.

"No me encontrarán victimizando", ha dicho sobre estas amenazas Prohens, quien ha tildado los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "moscosos lacrimógenos".

En respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, sobre los intereses que defiende el Govern balear, la presidenta le ha acusado de difamar a su padre e incluso a su hija de un año.

"Nunca me he tomado 5 días de reflexión", ha insistido Prohens. "Mientras ustedes me señalan, su entorno ejecuta", ha advertido sobre las amenazas.