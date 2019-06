Toni Roldán: "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado"

El hasta ahora portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán, ha decidido dejar el partido y su escaño por el giro estratégico dado por la formación, entre otras cosas, pactando con Vox y convirtiéndose en "azules" y manteniendo en el poder a partido que llevaban más de 20 años ejerciéndolo en ciertos lugares.

Desde su punto de vista, con este cambio, se han "desvirtuando" los principios de "reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo" con los que nació la organización. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado", ha sentenciado, incidiendo en que lo que está haciendo su formación dista mucho del "contrato" que él firmó con los de Albert Rivera, a quien, no obstante, ha dedicado varios elogios. Así lo ha explicado en el Congreso en la rueda de prensa que ha convocado para detallar los motivos que le han llevado a abandonar la formación por la que ha ocupado un escaño en la Cámara Baja desde diciembre de 2015 y donde venía ejerciendo como portavoz económico de la formación.

Roldán ha reconocido que la deriva que ha elegido la formación es "legítima" pero que él no la comparte, como, según ha dicho, ha expresado todos los lunes en las reuniones de la Ejecutiva "desde la lealtad". "Pero no he tenido éxito y uno no puede tratar de ser lo que no es demasiado tiempo", ha asumido. "Todas las estrategias políticas tienen coste, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos", ha advertido.

El portavoz económico de Cs se incorporó al equipo de Ciudadanos en 2015 de la mano del coordinador económico de la formación naranja Luis Garicano, precisamente una de las voces más críticas dentro del partido frente a los acuerdos entre el PP y Vox para gobernar con la formación naranja en autonomías como la andaluza. Roldán concurrió como número dos en la lista por Barcelona y ahora su puesto podrá ser ocupado por Carina Mejías, quien en la anterior legislatura ejerció como presidenta del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital catalana, pero dio el salto a las listas para el Congreso en las generales del 28 de abril, ocupando el quinto puesto de la candidatura que encabezaba Inés Arrimadas.

Roldán, que había sido nombrado secretario de programas y de áreas sectoriales en 2017, ha sido uno de los impulsores del programa de economía y empleo del partido y ha defendido entre otras medidas el contrato único, para evitar la dualidad entre los contratos fijos y temporales. También tuvo un papel muy relevante en la comisión de investigación de la crisis financiera, ya que fue muy crítico contra la gestión de los políticos que estaban al frente de las cajas de ahorro que tuvieron que ser rescatadas. Concurrió en las pasadas elecciones generales como número dos de la lista por Barcelona para el Congreso de los Diputados detrás de Inés Arrimadas.