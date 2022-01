La Policía Nacional detiene a un individuo por vender “packs” de archivos de pornografía infantil a través de Internet

En Salamanca

El arrestado obtenía el material pornográfico directamente de los propios menores, quienes se lo facilitaban a través de una conocida red social engañados mediante técnicas de child grooming, o bien en foros de pedófilos de la Dark Web

Los archivos distribuidos –muchos de ellos inéditos– eran organizados en lotes y vendidos a pedófilos a un precio que oscilaba entre los 45 y los 150 euros en función del volumen demandado

La investigación se inició gracias a la colaboración de ciudadana a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un individuo por vender "packs" de archivos de pornografía infantil a través de Internet. El arrestado obtenía el material pornográfico directamente de los propios menores, quienes se lo facilitaban a través de una conocida red social engañados mediante técnicas de child grooming, o bien en foros de pedófilos de la Dark Web. Los archivos distribuidos –muchos de ellos inéditos– eran organizados en lotes y vendidos a pedófilos, a un precio que oscilaba entre los 45 y los 150 euros en función del volumen demandado. La investigación se inició gracias a las denuncias de ciudadanos, organizaciones internacionales de protección a la infancia y varias empresas digitales a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es

Las pesquisas se iniciaron gracias a un email recibido en este correo electrónico que la Policía Nacional pone a disposición a disposición de los ciudadanos para que puedan denunciar cualquier contenido de esta índole que localice. La denuncia provenía de una empresa que administra un dominio tras detectar que un usuario había subido a dicha página web 374 imágenes, todas ellas calificadas inequívocamente como material de explotación sexual de menores, en modo "público", y cuya dirección IP lo ubicaba en España. Las investigaciones continuaron y la misma empresa comunicó la comisión de nuevos hechos de idéntica naturaleza en la referida web. En esta ocasión se trataba de 64 imágenes, la mayor parte de ellas catalogadas como material pornográfico infantil, subidas por otro perfil que también anunciaba la venta de material sexual de todas las edades.

De forma paralela, la Embajada de EEUU en España comunicó a los agentes la existencia de conexiones de Internet en nuestro país, desde las que se estaría distribuyendo material de abuso sexual infantil. Concretamente, se notificaron cuatro denuncias formuladas el National Centre for Missing and Exploited Children (NEMEC) en las que informaban sobre la actividad delictiva llevada a cabo en diferentes plataformas por cuatro usuarios. A pesar de que no parecían estar relacionados –puesto que las geolocalizaciones de sus direcciones IP eran diferentes– habían subido a la red varios archivos en los que aparecían menores de edad siendo víctimas de abusos sexuales.

Por otro lado, los investigadores recibieron la denuncia de una conocida empresa online de compraventa por la que informaban de que habían detectado actividad ilícita en sus servicios. Se trataba de un usuario que subía anuncios en los que ofertaba imágenes y vídeos con contenido de explotación sexual infantil a cambio de dinero, concretamente 45 euros. Uno de sus anuncios había sido listado hasta 2.373 veces, lo que hace referencia a las ocasiones en las que se muestra el anuncio (bien en el listado de resultados de una búsqueda o bien por haber accedido a él). Este hecho provocó la recepción de numerosas denuncias por parte de ciudadanos, a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es, poniendo en conocimiento de los agentes la existencia del anuncio en dicha plataforma.

Detenido en Salamanca e intervenidos miles de archivos pedófilos

Una vez analizada la información obtenida, los agentes constataron que el presunto autor de los ilícitos denunciados era la misma persona, puesto que las direcciones IP desde las que se cometieron varios de los hechos investigados, así como las fechas y las horas, coincidían entre sí. Finalmente, lograron identificarlo y localizarlo en una localidad cercana a la capital salamantina.

Tras varias gestiones, los agentes advirtieron que en la vivienda del investigado solía pernoctar un menor de edad, familiar suyo, lo que precipitó su detención por temor a que pudiera estar siendo víctima de abusos. Asimismo, fruto del registro de su domicilio, intervinieron un enorme volumen de material pornográfico de menores, la mayor parte catalogada de "modelaje", en el que aparecían niñas posando en lencería y en actitudes con alta carga erótica. También localizaron cuentas privadas de una plataforma de pago online que utilizaba para cobrar los pedidos, además de miles de archivos ilícitos, un teléfono móvil, un ordenador y dos discos duros que fueron intervenidos.

Obtenía el material pornográfico mediante técnicas de child grooming o en foros de pedófilos de la Dark Web

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La investigación ha confirmado que el detenido era usuario de varios foros de temática pedófila, donde adquiría parte del material que posteriormente vendía según la demanda de los consumidores. Otros archivos los obtenía directamente de las menores, a quienes solicitaba fotografías a través de una conocida red social en la que se hacía pasar por una agencia de modelos especializada en edades en torno a los 14 años. Todos los archivos los almacenaba en discos duros externos y en las nubes de almacenamiento masivo cifrados. Posteriormente, cuando los vendía y recibía la transferencia monetaria, facilitaba al comprador un enlace y una contraseña para poder desencriptar la información; asimismo, también hacía uso de otras plataformas digitales para enviarlos.

Tras su detención, el investigado pasó a disposición judicial e ingresó en prisión. Los investigadores han conseguido bloquear el acceso en todo el territorio nacional a la página web en la que el arrestado se apoderaba de muchas de las imágenes de modelaje de niñas menores de edad.

La Policía Nacional recuerda a los usuarios de cualquier red social la importancia de no compartir o guardar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito. Para ello, existe la posibilidad de denunciar el contenido en la propia red social o ante Policía Nacional, mediante el correo electrónico mailto:denuncias.pornografia.infantil@policia.es

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes en el siguiente enlace:

http://prensa.policia.es/kuroseller.rar





Puedes visitar nuestra sección de España para leer más noticias.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

.