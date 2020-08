Los polémicos mensajes con los que Podemos atacaba al PP que ahora definen su situación

Desde el primer momento, Podemos, la formación liderada por el hoy vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, fue una de las más críticas con el Partido Popular por el denominado ‘caso Gürtel’.

El partido morado utilizó sus redes sociales para atacar a los populares de manera muy intensa, con mensajes como que “el partido que gobierna ha ganado elecciones haciendo trampas”, “el partido que gobierna está imputado por corrupción”, “y lo más extraño de todo: nadie del Gobierno ni del PP asume ninguna responsabilidad política” o “hay que echarlos”.

Unos mensajes que las redes sociales han recuperado ahora, tres años después, para definir a la perfección la situación por la que actualmente atraviesa Podemos, imputado este mismo martes como persona jurídica por eltitular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en la causa abierta por malversación de caudales públicos, tras la denuncia del ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, la famosa ‘caja B’.

Además, dentro de esta misma causa, el juez también ha citado a declarar como investigados a parte de la cúpula de Podemos. En concreto, tendrán que acudir al juzgado el próximo día 20 de noviembre, al secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo; al responsable de Finanzas, Daniel de Frutos; y a la gerente de la formación morada, Rocío Val.

Pero desde las redes sociales, también se ha criticado que en Podemos se esté señalado, ahora que son ellos los imputados por corrupción, que “es culpa de las cloacas”.

“Las cerca de 100 personas del Podemos cobrando del gobierno y los 35 escaños están manchados por este nuevo escándalo”, asegura otro tuitero, mientras que hay quien ya vaticina que “solo por el pastizal que están ganando, no se van” si no están obligados a hacerlo.

Si nos estan obligados a dejar el gob aunque estén imputados, estos vividores no se irán, solo por el pastizal que están ganando, no se van saben que si se dejan el Gob, dejarán de ganar esos sueldazos que no volverán a ver más.