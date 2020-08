La frase de Iglesias a Rajoy que se vuelve en su contra por el caso de la ‘caja B’ en Podemos: “Incompetente"

Mientras que desde Podemos se asegura que “con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con TODAS las anteriores: quedarán en nada”, tal y como ha señalado su portavoz parlamentario Pablo Echenique, quien además ha señalado que todo es fruto de “la difamación mediática” contra su formación, la realidad nos dice todo lo contrario, al menos de momento.

Varios cargos de Podemos citados como investigados por la ‘caja B’

Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar como investigado al secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, en la causa abierta por malversación de caudales públicos, tras la denuncia del ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente. Junto con Del Olmo también han sido citados, también como investigados, otros dos responsables del partido que preside el vicepresidente del Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. De un lado, el responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos, y, de otro, la gerente, Rocío Val. Sus declaraciones tendrán lugar el próximo 20 de noviembre.

Esta citación se produjo después de que Calvente, ‘purgado’ por Podemos en 2019, ratificase el miércoles 29 de julio su denuncia por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.

La frase de Iglesias a Rajoy que se vuelve en su contra

Tras conocer estas citaciones a cargos orgánicos de Podemos por la presunta ‘caja B’ de la formación morada, las redes sociales han recordado una intervención de su líder, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, cuando aún era presidente del Gobierno el popular Mariano Rajoy y que claramente se le vuelven en contra.

Hola @PabloIglesias



Siendo secretario general de Podemos desde 2014, solo un incompetente podría no saber lo que está ocurriendo en su partido. ¿Recuerdas? pic.twitter.com/V2bBmIOm7H

En dicha intervención, Iglesias, le recordó al presidente una palabras que pronunció en su declaración sobre el 'caso Gürtel', en las que Rajoy aseguró que “jamás conocí información sobre financiación ilegal. Jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido”. Tras esto, el líder de Podemos le espetó al popular que “usted no niega los hechos, niega conocerlos”.

Inmediatamente después, Iglesias le indica que si creemos que efectivamente no sabía nada “llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente”. La argumentación que dio entonces el ahora vicepresidente del Gobierno fue que siendo dirigente del PP desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011 “sólo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido”.

