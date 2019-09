El polémico mensaje de una exconcursante de OT y representante de España en Eurovisión por la Diada

Beth Rodergas, exconcursante de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión en 2003, ha publicado un polémico mensaje en su cuenta de Instagram con motivo de la Diada de Cataluña celebrada este 11 de septiembre.

Beth ha subido la siguiente fotografía.

"Buena Diada. No os olvidamos", se puede leer, mientras en la fotografía se observa un cartel con el mensaje "Libertad presos políticos". La cantante ha cerrado la posibilidad de comentar la imagen para evitar recibir comentarios negativos.

Beth nunca ha ocultado sus posiciones independentistas y en 2013 participó en el llamado 'Concierto por la Libertad', organizado por las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural.

Hace unos meses participó en el programa de TV3 'Al cotxe', donde aseguró: “Representar a España en Eurovisión me lo encontré, no me hacía especial ilusión”. También mostró su rechazo por 'Dime', la canción que cantó en el festival, donde quedó en octava posición: “Era la única persona del Estado a la que no le gustaba esa canción. No la quería meter ni en el disco, no la quería cantar en los conciertos y la gente me la pedía. Fue un pelín trauma. La defendí, pero aquella noche le dije a Nina que allí acababa eso y pasaba página”.

La cantante es muy activa políticamente y si se observan sus últimos retuits en su cuenta de Twitter, todos van en la línea del independentismo más duro, el que representa el entorno del fugado Carles Puigdemont y el president Quim Torra.

Así están las cosas: pic.twitter.com/WsIeIEmo1d — Gonzalo Boye (@boye_g) September 11, 2019

Esto es Albert Rivera pic.twitter.com/T8VyAMDTGw — Torf (@Torf76) September 11, 2019

El poder judicial avisa que la sentencia del 1O hay que acatarla.



Ellos tienen miedo a que nuestra reacción sea desmesurada y nosotros a que no sea suficiente. — Cris �� (@gallifantes) September 9, 2019

Un mensaje polémico por parte de una exrepresentante de España en Eurovisión que hoy reniega de España.