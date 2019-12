La polémica opinión de Fofito sobre Franco: “Los payasos son apolíticos, pero no tontos”

Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Todos recordamos a Los Payasos de la Tele, que alegraron la infancia a millones de niños durante años. En especial, en España, que disfrutó de sus canciones y humor en los años 70 y 80 (sobre todo). El integrante más joven del clan original, Fofito, ha concedido ahora una entrevista a Papel (El Mundo) en la que ha contado su opinión sobre Franco, jefe del Estado en los años de máximo esplendor televisivo de la familia Aragón.

“A los muertos hay que respetarlos. Franco sacó a España de la miseria. Nos dio sandalias, luego zapatillas, luego una Vespa y después un 600”, afirma. “La historia es así, coges un libro y Franco es una cosa; coges otro y era un maltratador”, añade también.

Fofito también ha contado una anécdota sobre Franco protagonizada por su padre: “Una vez le contaron que había un incendio en TVE y lo primero que preguntó fue '¿Le ha pasado algo a Fofó'?”. Además, ha afirmado que “los payasos son apolíticos, pero no tontos” y que “ya quisieran nuestros políticos ser muy payasos, aunque es verdad que el Congreso es un circo: los leones están fuera y los payasos dentro”.

En su conversación con El Mundo, Alfonso Aragón también habla con dureza de los problemas con el alcohol que ha sufrido a lo largo de su vida. “Me dio por hacer el tonto con la bebida. Gracias a Dios, tuve a gente que me sacó. Ahora no me dejan tomar ni vinagre de vino. Tengo que echarle limón a la ensalada”, reconoce.

También llega a sentenciar que le gustaría “morir en el circo tras una gran ovación” y que los animales circenses “duran un día si los sueltas en la selva”. “Mi humor está libre de pecado”, considera, a pesar de que cree que “se puede hacer chistes de cualquier cosa”.