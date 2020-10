¿Podrán los sanitarios con la segunda ola?

Elena es enfermera la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital público y cuenta en COPE que “no quiere que les sigamos llamando héroes”.

“La primera oleada nos pilló muy desprevenidos. No hubo un plan de actuación. Todo era improvisado, sobre la marcha. En menos de una semana teníamos la UCI completa. Tuvimos que trasladarnos para “doblar camas” (duplicar el número de camas) y, aun así, eran insuficientes. Trabajamos a destajo, rebasando los ratios en casi el triple, no daba tiempo a realizar los cuidados que los pacientes precisaban porque llevábamos tantos paciente polivalentes a la vez que no nos daba a penas tiempo a hacer todo lo que realmente teníamos que hacer. Teníamos que priorizar”, no dice Elena con la voz entrecortada recordado lo que considera la peor experiencia profesional de su vida.

Elena es solo uno de ese 42% de sanitarios que se sienten más cansados y menos preparados para hacer frente a la segunda ola de la pandemia COVID-19 según los resultados preliminares de un estudio sobre el impacto de la pandemia en la salud de los profesionales sanitarios que llevan a cabo el CCMC, la Fundación Galatea y profesoras del IESE y del IEB-UB.

ANSIEDAD, ENFADO Y RABIA

Como Elena, 8 de cada 10 sanitarios sufre hoy ansiedad, el 51% tiene síntomas depresivos y el 42% están emocionalmente cansados como para hacer frente a las segunda ola de la pandemia.

Son datos que comprueba a diario la doctora Viginia Cagigal de Gregorio. Es la directora de la Unidad Clínica de Psicología (UNINPSI) de la Universidad Pontificia de Comillas y explicaba en COPE que están encontrando “un desgaste muy grande y en la medida que esto se prolonga en el tiempo lo hace más complejo. Tenemos grandes profesionales sanitarios en España pero nos encontramos que muchos de ellos están dañados, cansados, afectados emocionalmente. Sus síntomas son básicamente ansiedad, tristeza, angustia y depresión. También están enfadados con la respuesta política y la respuesta ciudadana, sobre todos de aquellos que ponen en riesgo las propias vidas de los sanitarios y las de todos”.

Victoria Cagigal está en contacto permanente con estos sanitarios en los grupos de apoyo psicológico para profesionales sanitarios que “estamos desarrollando en la UNINPSI (Unidad Clínica de Psicología de COVID de Comillas)”, nos explica la doctora en COPE y añade que “estamos encontrando un perfil esperable tras los 7 meses que llevamos de pandemia. Es complejo porque la crisis no fue puntual y se sostiene en el tiempo. Seguimos en situación de crisis, seguimos con la siguiente oleada y esto complica la respuesta emocional de las personas”.

“Escuchar las diferentes perspectivas”, añade en COPE Victoria Cagigal, “y ver cómo ha habido dolor en todos los niveles les ayuda a ver que esta es una realidad muy compleja de respuesta a una situación muy crítica y donde está siendo necesario un trabajo profundo a nivel psicológico para sostener y poder remontar en circunstancias tan duras”.

MEDICÁNDOSE PARA DORMIR

El estudio elaborado por el Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid demuestra que un 53% de los trabajadores sanitarios presentan valores compatibles con estrés postraumático, tras el esfuerzo físico y mental que supuso enfrentarse a la pandemia durante los meses de marzo a mayo de 2.020. Ademñas, prácticamente la totalidad de los sanitarios (96%) afirma seguir estando en contacto con pacientes COVID-19. Entre ellos, el 66% considera que la probabilidad de contagiarse es muy elevada, y, lo que más temen el 75% de los encuestados es la alta posibilidad que existe de contagiar a algún familiar.

El personal sanitario de quirófano tuvo que pasar también a colaborar en el servicio de urgencias, las UCI o en planta con los enfermos de COVID. Una de ellas es Pilar que nos cuenta en COPE que “hemos convivido con la tragedia y seguimos haciéndolo. Veo los ojos de mis compañeras y son ojos tristes. Muchos, pero muchos compañeros se están medicando para poder dormir en condiciones”.

COLAPSO HOSPITALARIO

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad señalan que se está incrementando de nuevo la presión sobre la atención hospitalaria. Esta segunda oleada de la epidemia de coronavirus en España supera el millón de contagios y las 34.000 muertes, lo que ha provocado que esté ocupadas el 24,24% de las camas disponibles para cuidados intensivos (UCI) en los hospitales públicos españoles.

Es lo que temían los facultativos como Charo. Tiene a sus espaldas 30 años de experiencia y creía que ya lo había visto todo en la sanidad pública. Sin embargo, cuenta en COPE que nunca han tenido tanto miedo como ahora “a contagiarnos, pero sobre todo a contagiar a nuestras familias y a contagiar a los pacientes, porque cuando hemos vuelto de las vacaciones no nos hicieron una PCR para saber si podíamos trabajar o no”.

Charo nos explica cuál es su rutina de trabajo cuando llegan cada día al hospital: “lo primero que hacemos todos es preguntar cómo está la situación, si seguimos teniendo camas de UCI libres, cómo están las plantas, cómo está la urgencia… Es un miedo terrible a encontrarnos otra vez la situación desbordada”.