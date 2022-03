Podemos da la espalda a Sánchez y rehúsa aplaudir sus explicaciones sobre su giro en el Sáhara

Los miembros del Gobierno pertenecientes a Unidas Podemos presentes en el hemiciclo durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la bancada del grupo confederal han rehusado aplaudir durante la parte del discurso que el jefe del Ejecutivo ha dedicado a dar explicaciones sobre el giro en las relaciones con Marruecos que el PP ha calificado de "copernicano".

Así, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, no han respaldado en ningún momento las palabras de Sánchez sobre este tema.

A la sesión no ha acudido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que tenía un viaje oficial. El ministro de Universidades, Joan Subirats, promovido por En Comú, sí ha aplaudido después de que Sánchez detallara los objetivos de esta nueva etapa en las relaciones con Marruecos, pero después, cuando ha hablado explícitamente del Sáhara Occidental, ya no lo ha hecho.

Ni siquiera ha habido aplausos en la bancada de Unidas Podemos cuando Sánchez ha garantizado que España mantendrá su política de ayuda humanitaria al pueblo saharaui.

Una vez finalizado el discurso en el que Sánchez ha empleado una hora y veinte minutos para hablar también del plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra y del último Consejo Europeo, sí ha recibido el aplauso unánime de Unidas Podemos y sus representantes en el Consejo de Ministros.

Unidas Podemos ya expresó su oposición a este cambio de postura del socio mayoritario de la coalición y reclama una rectificación para volver a la senda de la defensa de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, en línea con la resoluciones de Naciones Unidas.

La líder de la formación en el Ejecutivo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó de "incoherente" este giro gestionado con "enorme opacidad" y sin contar con su espacio, por lo que dijo que tenía una conversación pendiente con el Jefe del Ejecutivo al respecto.

SÁNCHEZ SE PARAPETA EN SUS ANTECESORES PARA RECLAMAR COMPRENSIÓN

En su comparecencia, el presidente del Gobierno ha negado que su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental suponga un "giro" en la política del Ejecutivo, esgrimiendo que no es sino "un paso más en el camino" iniciado ya en 2007 cuando se presentó y que está en línea con la posición de países como Francia, Alemania o Estados Unidos.

Ante el Pleno del Congreso, Sánchez ha sostenido que "más bien hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años" cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya dijo que la propuesta marroquí, que da autonomía al Sáhara pero bajo soberanía de Rabat, constituía una "contribución valiosa" para resolver este conflicto que ha tildado de "enquistado".

"No estoy restando importancia a la decisión que he tomado, la he tomado con plena voluntad de dar un paso adelante", ha sostenido, en referencia a su afirmación en la carta remitida al rey Mohamed VI de que el plan de autonomía constituye "la base más seria, creíble y realista" para una solución.

En este sentido, ha esgrimido que tanto Zapatero como luego Mariano Rajoy, quien también según él mantuvo el reconocimiento del plan de autonomía, entendieron la complejidad de este conflicto. "Lo que les pido es que valoren también esa complejidad", ha reclamado a los diputados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, ha reiterado que España apuesta por una solución en el marco de la ONU y mutuamente aceptada por las partes, es decir, por Marruecos y el Frente Polisario y ha confiado en las posibilidades de avanzar en ese sentido tras el nombramiento el pasado octubre del nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.

EL PP ACUSA A SÁNCHEZ DE TOMAR PARTIDO POR RABAT

Ha sido la coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha denunciado la "soledad" del presidente del Gobierno tras un "giro" que ha tachadi de "copernicano" con el Sáhara, tomando "partido" por Rabat. Tras asegurar que Pedro Sánchez va "más allá" de lo que han firmado países como Francia o Alemania, ha subrayado que España "no merece esto".

Gamarra ha censurado que el presidente haya dado "ese giro a espaldas" del Parlamento, provocando la "ruptura de 47 años de política consensuada" con respecto al Sáhara, que era "uno de los escasos temas en los que todos los grupos compartían una misma posición".

"La soledad se ve en el giro copernicano que ha dado en la relación con Marruecos. Pide unidad y patriotismo. ¿Dónde está su unidad y patriotismo en este tema? ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted de una manera responsable hubiera comparecido aquí previamente a plantear al Parlamento la posición de España en materia exterior?", ha dicho

CON EL DELEGADO DEL POLISARIO, PRESENTE

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha asistido a la comparecencia de Sánchez. Lo ha hecho desde la tribuna de invitados del hemiciclo y tiene previsto participar en la concentración convocada en las inmediaciones del Congreso en contra de la nueva posición española y a favor de la autodeterminación.

Y en esa concentración coincidirá con varios diputados de Unidas Podemos, la formación minoritaria del Gobierno de coalición. Para mostrar su respaldo a los colectivos convocantes, el grupo confederal v a enviar un a delegación que incluye a la portavoz adjunta, Sofía Castañón (Podemos), y a un secretario de Estado del Gobierno, Enrique Santiago, dirigente de IU.

A ellos se suman otros parlamentarios de la formación como Antón Gómez Reino, Lucía Muñoz, Isabel Franco, Marisa Saavedra y Miguel Bustamante, según ha indicado el partido.

También este miércoles, coincidiendo con la comparecencia de Sánchez, el ciudadano saharaui Malainin Mohamed, nacido en los campos de refugiados, quiere presentar en el Congreso las más de 90.000 firmas que ha recogido a través de la plataforma Change.org para reclamar a Sánchez que revierta su decisión.