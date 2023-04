Podemos recuerda que hay restos de represaliados que aún están en Cuelgamuros

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado "una buena noticia" la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, al tiempo que ha recordado que hay familias que llevan "años luchando para recuperar" los de represaliados que allí fueron enterrados.

Por ello, en una rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos en Madrid, Fernández ha señalado que "vamos muy tarde en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática".

"La familia de Primo de Rivera no es más que nadie y no debe tener más derechos que los represaliados que todavía están en Cuelgamuros, no puede ser que haya mucha gente que se muera sin recuperar los restos de sus familiares", ha señalado Fernández.

El coportavoz de Podemos ha añadido que la familia del fundador de la Falange ha hecho las gestiones en "unos meses" desde que entró en vigor la ley y ha reclamado el mismo derecho en todos los casos.

Fernández, quien también es líder de Podemos en Castilla y León, ha añadido que "queda mucho por hacer" en cuanto a la aplicación de esa ley y, en ese sentido, ha alertado de que "el Gobierno de Castilla y León va a declarar bienes de interés cultural los símbolos franquistas", lo que es "deleznable y un incumplimiento fragante de la ley de memoria democrática".

En un tuit, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha indicado que "hay que aplicar con más eficacia la ley de memoria democrática para que los familiares de las víctimas del fascismo tengan reparación".

También en Twitter, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha escrito: "A Primo de Rivera que le entierre su familia donde considere. Cientos de miles de familiares de luchadores por la libertad ni siquiera tienen esa suerte".