Podemos llama "mentirosa compulsiva" a Rocío Monasterio (Vox) y esta responde: "Los comunistas..."

La relación entre Rocío Monasterio y el partido político Podemos no es buena. Tampoco es ninguna sorpresa, ya que los de Vox y los 'morados' se presentan en sociedad como proyectos antagónicos de entender España. Esta vez, con una bronca tuitera como telón de fondo, Monasterio (y hasta su marido, Espinosa de los Monteros) se ha enfrascado en una discusión viral con Podemos en la que se han dicho de todo. Repasando desde las polémica que envuelve a la titulación como arquitecta de Monasterio.

Podemos ha sido el encargado de dar el primer golpe. Sin haber recibido provocación previa, han decidido colocar un mensaje contra la líder de Vox en Madrid rescatando la polémica relativa a su título de arquitecta.

Rocío Monasterio, arquitecta de ideas y realidades, estafadora de lofts y mentirosa compulsiva, piensa que los españoles somos idiotas. pic.twitter.com/jDzyzqZ9v6 — PODEMOS (@PODEMOS) February 20, 2020

Rocío Monasterio: "Los comunistas me adoran"

Desde Podemos han pasado de la crítica al insulto en apenas una frase. "Rocío Monasterio, arquitecta de ideas y realidades, estafadora de lofts y mentirosa compulsiva, piensa que los españoles somos idiotas", comentaba la formación política en su perfil oficial. Como es habitual en los políticos de Vox, Rocío Monasterio no quiso evitar la oportunidad de comentar el mensaje de Podemos, acompañado de un vídeo y decidió pasar al ataque.

¡Es genial, los comunistas me adoran! Piensan que pueden engañar a los españoles mezclando en un mismo vídeo preguntas y respuestas a temas distintos. La casta ya no sabe que hacer..se revuelven contra los que sí han trabajado 20 años...ellos no saben qué es eso, ni les suena.�� https://t.co/thwEpj95lr — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 20, 2020

La política de Vox no dudo en llamar "comunistas" a los de Podemos y, con cierta ironía comentaba: "¡Es genial, los comunistas me adoran! Piensan que pueden engañar a los españoles mezclando en un mismo vídeo preguntas y respuestas a temas distintos. La casta ya no sabe que hacer..se revuelven contra los que sí han trabajado 20 años...ellos no saben qué es eso, ni les suena".

Espinosa de los Monteros, al rescate de Monasterio

Si la historia no había dado de que hablar en los que llevábamos de jueves, entraba en escen Iván Espinosa de los Monteros. El diputado de la formación que lidera Santiago Abascal contestó a un diputado de 'En Comú Podem' (marca electoral de Podemos en Cataluña) que había compartido el mismo vídeo con el que el partido atacó a Monasterio.

Hace unos días le dije a VOX en el Congreso que su defensa de España era más fake que los proyectos de arquitectura de Rocío Monasterio. @ivanedlm me respondía que Monasterio es una de las mejores arquitectas de su generación.



Al final todo quedaba ‘en el mundo de las ideas’ �� pic.twitter.com/bzqE8lCcTn — Joan Mena Arca �� (@joanmena) February 20, 2020

Joan Mena Arca comentó desde su perfil que "Hace unos días le dije a VOX en el Congreso que su defensa de España era más fake que los proyectos de arquitectura de Rocío Monasterio. Iván Espinosa de los Monteros me respondía que Monasterio es una de las mejores arquitectas de su generación. Al final todo quedaba ‘en el mundo de las ideas", remataba el político catalán.

Finalmente, Espinosa decidía, como su esposa, contestar a las acusaciones vertidas por sus compañeros de escaño.

Trabajar mientras se estudia desarrolla la responsabilidad. Hay quien lo hace de cajera, y eso está muy bien. Rocío prefirió crear su propio empleo desde joven, y además contrató a mucha gente mientras se colegiaba. En medio tuvo 4 hijos. Se llama esfuerzo, y es un enorme orgullo https://t.co/L4WTNtcGre — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) February 20, 2020

"Trabajar mientras se estudia desarrolla la responsabilidad. Hay quien lo hace de cajera, y eso está muy bien. Rocío prefirió crear su propio empleo desde joven, y además contrató a mucha gente mientras se colegiaba. En medio tuvo 4 hijos. Se llama esfuerzo, y es un enorme orgullo", presumía Espinosa de la trayectoria de Monasterio.

¿Dardo a la número dos de Podemos, Irene Montero?

Precisamente ha sido una de las palabras utilizadas por Espinosa la que ha levantado las sospechas de las redes. Al poner como ejemplo contrapuesto a la trayectoria profesional de su mujer la profesión de "cajera", hay quien ha pensado automáticamente en la ministra de Igualdad Irene Montero.