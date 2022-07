La plaza del Matadero, abarrotada en el estreno de Yolanda Díaz con Sumar

Pocas caras conocidas en la presentación de la plataforma Sumar, con la que Yolanda Díaz quiere impulsar su candidatura electoral, pero sí varios miles de personas han acudido a la invitación de la vicepresidenta segunda, pese al extremo calor en Madrid, que no se combate ni con abanicos ni con la limonada que han regalado.

La vicepresidenta segunda ha entrado en la plaza del Matadero, donde se celebra el acto, acompañada de cinco amigas, en línea con su mensaje de dar protagonismo a la sociedad civil y no a las fuerzas políticas.

Ha hecho una entrada al ritmo de los acordes de "This girl is on fire", de Alicia Keys, en un acto que no se recordaba tan multitudinario en los últimos años con simpatizantes a la izquierda del PSOE.

Se han acercado hasta este lugar algunos expolíticos, como Gaspar Llamazares y Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y alguno en activo (el secretario general del Partido Comunista y secretario de Estado, Enrique Santiago, que ha desoído las sugerencias de la ministra de Trabajo de que no quería líderes políticos).

De perfil bajo, como pedía Díaz, han acudido representantes de Más País (la coordinadora en Andalucía, Esperanza Gómez), de los comunes se ha visto al eurodiputado Ernest Urtasun y al portavoz en el Parlament, David Fiz.

Podemos lo ha cumplido también a rajatabla y han estado tres miembros poco conocidos de la dirección (María Teresa Pérez, Pau Vivas y Alejandro Zapico) y los de Compromís han venido con dirigentes de las tres sensibilidades de la formación.

La periodista y humorista Nerea Pérez ha sido la encargada de dar paso a las intervenciones de juristas, emprendedores, médicos y ecologistas en representación de esa sociedad civil que Díaz quiere escuchar en este proceso y lo ha hecho con fuertes críticas al gasto militar, la precariedad laboral y la defensa de lo público.

Al acto, casi todo en tendido de sol, se ha sumado gente de todas las edades, que ya desde primera hora de la tarde empezaban a formar cola para entrar en un acceso un poco caótico.