La plataforma contra la incineradora de Madrid sur pide frenar la ampliación del vertedero de Pinto

Hoy los representantes de los 114 colectivos que forman parte de la Plataforma contra la incineradora de Madrid Sur, se han acercado hasta la Consejería de Medioambiente de la Comunidad para presentar sus alegaciones en contra de la ampliación del vertedero de Pinto. Como consecuencia de la falta de espacio, la Mancomunidad del sur, hace tan solo un mes, tomó la decisión de comenzar a elevar la altura de la basura hasta los 659 metros, lo equivalente a un edificio de ocho alturas.

Esta medida supone la alternativa a la nueva fase del proyecto de ampliación del vertedero, que no estará operativo hasta agosto de 2021. En COPE hemos hablado con Jesús Pérez, portavoz de la Plataforma contra la incineradora de Madrid Sur, quien ha afirmado “que se trata de un proyecto que, no solo no resuelve los problemas de gestión de la Mancomunidad del Sur, si no que los va a agravar”