El plan de Sánchez para el CGPJ pone en peligro los fondos europeos para España

La reforma del nombramiento del Consejo General del Poder Judicial que intenta urdir Sánchez puede costarle caro a España. El nuevo fondo de recuperación que la UE pactó para ayudar a los países ante las consecuencias económicas derivadas de la pandemia se encuentra en estos momentos paralizado por la exigencia a Polonia y Hungría de respetar la independencia judicial. "Ni un solo euro para aquellos Gobiernos que no actúen con pleno respeto del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión", decían en junio los socialistas europeos. Ahora estos países están vetando la tramitación de los reglamentos necesarios para el funcionamientos de los fondos europeos de reconstrucción si no se desvinculan de esa condicionalidad política, lo que podría tener consecuencias para todos.

El gobierno español se ha convertido en el nuevo eje de la discordia al llevar al Congreso una reforma del CGPJ que precisamente emula a la dispuesta actualmente en Polonia. Una situación que algunos eurodiputados ven con temor, puesto que en juego están los 140.000 millones que España espera recibir en ayudas de la UE. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, ve claro el riesgo para España. "Hay países del norte de Europa que están dispuestos a no aprobar los fondos europeos si se vulnera el estado de derecho", ha asegurado este jueves en una entrevista en Onda Cero. Incluso, señala que ya hay países del norte de Europa que se están planteando no apoyar la partida de los fondos europeos para España si se vulnera el estado de derecho. "Si el mecanismo del estado de derecho no es potente, no los van a ratificar", asegura. Según El Mundo, los comisarios europeos que vigilan que se cumplan los valores europeos de independencia judicial son miembros del ala liberal, al que pertenece Ciudadanos.

Moncloa niega que los fondos puedan estar en peligro por su plan para renovar el CGPJ, aunque sí que el enfrentamiento entre los países del norte y Polonia y Hungría, con vetos cruzados, puede llevar el fondo de recuperación a un callejón sin salida. Sin embargo, resulta curioso que Sánchez perpetre la renovación del CGPJ con una propuesta que su familia europea deslegitima. Además, según El Mundo, el propio Gobierno español defendió en abril la renovación del órgano judicial por tres quintos del Congreso - y no por mayoría simple como ahora pretende - como ejemplo de independencia judicial. En un documento oficial remitido a la Comisión Europea veía un peligro "bajar el listón a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural". El Ejecutivo subrayaba que "el diseño jurídico e institucional del sistema judicial español se ajusta a los estándares de la Unión Europea y del Consejo de Europa".

El PP, que rechaza frontalmente la renovación diseñada por Sánchez, tiene previsto denunciar ante sus socios europeos este "atropello". Casado tiene previsto defender este jueves en Bruselas "los intereses de España", incluidos los fondos de reconstrucción que se esperan, y el orden constitucional y de las instituciones democráticas en España ante los líderes populares europeos.