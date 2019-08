El PP pide a la ministra Montero que dimita si se inventó un informe sobre financiación autonómica

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha instado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a dar explicaciones sobre el supuesto informe de la Abogacía del Estado que excusa al Gobierno de aprobar la financiación autonómica al estar en funciones, y ha pedido su dimisión si el documento no existe, como reconoció este martes el propio Gobierno. Según ABC, Hacienda apeló a un documento inexistente de la Abogacía del Estado para retener recursos a las regiones. la ministra de Hacienda ha asegurado hoy que el documento ya ha llegado al Ministerio.

"El PP pidió el informe de manera formal en el Congreso y el ministerio reconoció que no existía, por lo que pedimos que Montero diera explicaciones y si no está, que dimita", ha explicado Montesinos en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha emplazado al PSOE a "ponerse a trabajar y hacer los deberes". "No es normal que las Comunidades Autónomas estén así", ha lamentado.

Este martes durante la Diputación Permanente en el Congreso, Montero comunicó que había consultado a la Abogacía del Estado sobre si el Gobierno en funciones podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, pero reconoció que todavía no tenía el documento y que está a la espera.

En este sentido, el PP ha pedido la dimisión de la ministra si no presenta el informe al considerar que está "chantajeando" a las Comunidades Autónomas para que faciliten la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Montero ha estado chantajeando a las Comunidades Autónomas con un informe de la Abogacía que no existía, un informe fantasma que por ahora no hemos visto", ha criticado Montesinos.

Asimismo, el PP ha pedido a Sánchez que convoque "urgentemente" el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "lleva más de un año sin celebrarse un consejo de financiación autonómica". "Hay muchas reformas y temas importantes encima de la mesa y para eso se necesita un gobierno en pleno rendimiento", ha señalado el dirigente 'popular'.

"El que puede desbloquear la situación política y abordar la financiación autonómica es Sánchez y tiene que decir si quiere llegar a un acuerdo con sus aliados o si quiere hacer campaña", ha subrayado Montesinos, que pide al PSOE que o bien retome las negociaciones o que reconozca que está ya en campaña electoral.