El PP pide al alcalde de Puerto Real y al PSOE que exijan a Pedro Sánchez "la construcción del quinto petroleo"

El PP de Puerto Real (Cádiz) ha pedido este domingo al alcalde del municipio, Antonio Romero, de 'Sí se Puede Puerto Real' (SSPPR), y al PSOE, que "defiendan los intereses de los puertorrealeños exigiendo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la construcción del quinto petrolero" Suezmax.

En un comunicado, el secretario de Organización del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, ha criticado el "silencio" del alcalde de la localidad "ante las informaciones aparecidas donde se da por hecho que los astilleros no construirán el quinto petrolero Suezmax", algo que, según ha advertido el 'popular', "pone en riesgo el futuro laboral de los trabajadores de Navantia en el municipio".

De esta manera, Fernández ha lamentado que, "desde que el viernes conocimos que el Gobierno de Sánchez no quiere apostar por este proyecto, ningún partido político, salvo el PP, ha alzado la voz contra este nuevo fracaso político del PSOE y todo los que sustentan ese Gobierno central, entre el que se incluye a Podemos".

Desde el PP de Puerto Real afirman que "no sabemos cuál es la excusa que dará ahora Romero para no apoyar la construcción de este barco, porque al contrario que con las corbetas, no puede hablar de buques de guerra".

El representante 'popular' ha aseverado que "este gobierno de Podemos en nuestra localidad está demostrando que ha abandonado a Navantia y a todos sus trabajadores, a los que no apoya en sus reivindicaciones por traer más carga de trabajo a nuestro municipio, y que calla y mira hacia otro lado cuando se la quitan".

Por ello, ha reclamado, tanto a Podemos como al PSOE puertorrealeños, que "se olviden de colores políticos y defiendan los intereses de los astilleros para no volver a paralizar la factoría de Puerto Real y, para ello, exijan a Sánchez que ofrezca una solución para evitar dejar sin carga de trabajo a Navantia en nuestro municipio".

"Ha costado mucho trabajo sacar a los astilleros del hoyo en el que los dejó Zapatero para que, en apenas cuatro meses de gobierno, Sánchez y el PSOE tiren por la borda todo lo conseguido por el PP durante el mandato de Rajoy, millones de horas de carga de trabajo", ha concluido Fernández.