La pesadilla que vive el sobrino guitarrista de Fernando Simón: el líder de la banda, detenido

El vocalista y líder del grupo de música Delacueva ha sido detenido este domingo en la capital. Sucedía instantes antes de su debut en la Madrid y ha sido acusado de estafa. Manuel de la Cueva afirma que este episodio “ha sido una pesadilla” provocada, según cuenta a la agencia EFE, porque le suplantaron la identidad para cometer ese supuesto delito.

En una entrevista, el vocalista de esta joven banda zaragozana indica que por este motivo se tuvo que cancelar su concierto al mediodía en el Palacio de la Prensa de Madrid y tampoco pudo acudir por la tarde a la gala de los Premios de la Música Aragonesa a recoger el galardón al mejor grupo, ya que pasó la noche en los calabozos y hasta el lunes por la mañana no fue liberado.

“Estuve todo el día en el calabozo de Leganitos y a última hora de la tarde me llevaron en un furgón esposado con otros detenidos. Pensaba que me llevaban a los juzgados, pero no, me llevaron al calabozo de Moratalaz, a pasar la noche en una celda con otros tres tíos durmiendo en una colchoneta en el suelo. Fue todo muy surrealista”, indicaba visiblemente consternado por esta circunstancia.

Pedro Simón es el guitarrista de esta banda y sobrino del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ambos tienen buena sintonía ya que el experto llegó a calificar Delacueva (y por ende, a su sobrino) en una de sus últimas entrevistas como "un grupo nuevo que hace una música excelente". El músico y sobrino del reputado epidemiólogo también ha seguido de cerca todo lo sucedido y, por suerte, el líder de la banda finalmente ha sido liberado este lunes.









“La noche y el día los he pasado tranquilo porque sabía que no iba conmigo, pero bueno, el mal trago me lo he llevado igual”, lamentaba el vocalista de esta joven banda. Además, Manuel de la Cueva añadía que el evento “se canceló, evidentemente, la presentación del disco en Madrid, que nos hacía muchísima ilusión. Además, teníamos invitados guais, que me apetecía mucho que vinieran. Y la entrega de premios, pues lo mismo. Al final, este cúmulo de desafortunadas coincidencias me ha impedido recoger el premio al mejor grupo, que no es una cosa que te ocurra todos los días”, lamenta sobre lo vivido.









Todo ha quedado por suerte en un susto y, por el momento, únicamente quedará esperar para disfrutar de ese evento en el que tenían previsto presentar su música.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Simón, sobre la retirada de la mascarilla en exteriores: "Su uso no se relajará en todas las situaciones"

España está preparada para decir adiós al uso de la mascarilla en exteriores y sobre eso ha hablado este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha respetado que haya regiones como Andalucía que recomiende seguir llevándola, a pesar de que su uso no sea obligatoria.

En rueda de prensa, Simón ha señalado que entiende esta posición teniendo en cuenta que dicha comunidad autónoma tiene la incidencia acumulada "más alta de todas las comunidades autónomas". "Entiendo la posición de Andalucía. Es la única comunidad autónoma que está por encima de 150 en la incidencia acumulada. Hay que tener más cuidado que en el resto del país", ha detallado.