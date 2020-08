Pérez-Reverte pone de manifiesto qué hay detrás de la salida de Juan Carlos: "¿No nos damos cuenta?"

La motivación que desde extrema izquierda se ha dado de la salida del país del rey emérito Juan Carlos I está muy clara desde el primer momento y es casi coincidente, como si estuviese estudiada. Desde Podemos a Izquierda Unida, pasando por los independentistas y nacionalistas de ERC y JxCat, todos coinciden en que Don Juan Carlos “huye” para no hacer frente a lo que según ellos le espera ante la Justicia.

Ataques generalizados de la extrema izquierda a la Monarquía

De hecho, el líder de Podemos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró tras conocer la noticia que “por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo” y que “la España del siglo XXI ya no tolera la corrupción ni el privilegio”.

La España del siglo XXI ya no tolera la corrupción ni el privilegio. Cualquier ciudadano que cometa delitos debe dar la cara ante la Justicia. — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) August 3, 2020

Aunque la realidad es que el que fuera rey de España durante casi cuarenta años y pieza fundamental en la transición y la vuelta de la democracia a nuestro país, tras la dictadura de Franco, a día de hoy no sólo no está imputado en ninguna causa judicial, sino que ni siquiera tiene la condición de investigado, tal y como ha dejado claro este miércoles la Sala de vacaciones del Tribunal Supremo, ante la petición de la entidad Òmnium Cultural en la que solicitada de manera urgente que se activase la "búsqueda internacional" del rey Juan Carlos y que fuera citado a declarar de manera inmediata como investigado. La providencia del Supremo indica que "nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado".

Otros dirigentes de izquierdas, como es el caso de líder de Adelante Andalucía, que fue la marca de Podemos en las últimas elecciones autonómicas andaluzas, Teresa Rodríguez, en un mensaje completamente surrealista, asegura que “para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo, delitos cometidos para beneficio personal y nadie está abriendo ese melón”.

Rodríguez, de esta manera, no sólo demuestra un desconocimiento absoluto de las más básicas reglas de nuestro ordenamiento jurídico, pues no debe demostrar la inocencia sino la culpabilidad de alguien; sino que, además, da por seguro que el rey emérito ha cometido algún tipo de delito, vulnerando precisamente la presunción de inocencia que debe tener siempre cualquier persona.

Para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo, delitos cometidos para beneficio personal y nadie está abriendo ese melón. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) August 4, 2020

Pérez-Reverte pone de manifiesto qué hay detrás de la salida de Juan Carlos

Y ante estos ataques masivos de la izquierda, no sólo contra Juan Carlos I sino contra la institución en sí de la Monarquía, no olvidemos que tanto Podemos, con su líder Pablo Iglesias a la cabeza, ya han pedido la instauración en nuestro país de la República, hay que hace una reflexión con la que intenta que nos demos cuenta de lo que realmente hay detrás de la salida del país de rey emérito.

Este es el caso de Arturo Pérez-Reverte, quien se ha preguntado si “¿de verdad nos creemos que el emérito se ha ido por su gusto, sin presión del gobierno ni de nadie, por iniciativa propia o de su hijo?”.

“¿De verdad no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y va a ocurrir? ¿Y de verdad a los que se dan cuenta les parece bien o no les importa?”, ha expresado Pérez-Reverte a través de un tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter y con el que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, sus preguntas ha generado casi 20 mil reacciones, ha sido retuiteado más de 7 mil veces y acumula más de 1.600 comentarios.

¿De verdad nos creemos que el emérito se ha ido por su gusto, sin presión del gobierno ni de nadie, por iniciativa propia o de su hijo? ¿De verdad no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y va a ocurrir? ¿Y de verdad a los que se dan cuenta les parece bien o no les importa? — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 5, 2020

Puede que Pérez-Reverte sea de los que considera, como otros muchos españoles, que la salida de Juan Carlos I y los ataques a la Monarquía, a la cual se están intentando presentar desde la izquierda como una institución corrupta, es un nuevo intento por acabar con ella pues, a todas luces, es uno de los principales nexos de unión de nuestro país como tal. Quizás, debiesen de tener todos muy presentes las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto y ante las críticas de Podemos, y es que “no se juzga a instituciones, se juzga a personas”.

