Susana Díaz presa de sí misma: "Si conmigo no mejoran los resultados electorales me iré sin hacer ruido"

Los contrarios a Susana Díaz dentro de su propio partido le están recordando a la todavñia presidente de la Junta de Andalucía las palabras que ella misma proncuió en mayo de 2017.

Primarias del PSOE. Debate entre Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez.

Díaz compareció ante los medios una vez acabado el debate. Y lo que dijo en aquel momento le llega ahora como un boomerang. Sánchez obtuvo unos pésimos resultados en las elecciones de diciembre de 2015 y en las de junio de 2016, y la Presidente en funciones lanzó al aire: "Si los secretarios generales, en un momento dado, no remontan electoralmente la situación, lo asumen en primera persona".

Y agregó: "Lo hizo Felipe, lo hizo Almunia, lo hizo Zapatero y lo hizo Rubalcaba. Y yo lo haré. Y ese compromiso lo tengo. Que si conmigo no mejoran los resultados electorales y no hay remontada electoral, yo me iré sin hacer ruido, sin fracturar al PSOE. Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos mucho menos importantes que un gran partido como el PSOE. Estoy convencida. Forma parte de nuestra tradición, de nuestra confianza, de nuestra manera de ser. Ser socialista es una manera de vivir y de estar. Y así lo haré. Siempre considero que cada uno de nosotros es mucho menos importante que el PSOE".

Tras perder 14 escaños y casi un 30% de los votos respecto a las elecciones de 2015, Susana Díaz ha asegurado que seguirá en la oposición si finalmente PP, Ciudadanos y Vox se ponen de acuerdo para hacer presidente a Juanma Moreno, candidato popular.

La usuaria de Twitter, @CintaCJ, se ha acordado de estas palabras:

Y las críticas contra Díaz, no han tardado en llegar

Le ruego a la compañera @susanadiaz Presidenta en funciones de Andalucía que cumpla su palabra. Que se vaya sin hacer ruido, sin fracturar a nuestro @PSOE y estoy segura que se irá recuperando la confianza en @psoeandalucia para la próxima elecciones �� — Antoñi Luque (@toimarche28) 29 de diciembre de 2018

Es demoledor comprobar cómo Susana está convencida que el PSOE es ella y de ella. Obviando su historia y a su militancia. Susana, cúrate las heridas y no uses al PSOE como tiritas. — Rosa (@rosa_helop32) 29 de diciembre de 2018