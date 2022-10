Pedro Sánchez da negativo por coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado negativo en un test de covid que se ha realizado esta tarde, por lo que a partir de mañana recupera su actividad institucional.

Sánchez ha informado a través de su cuenta de Twitter que "esta tarde me he hecho una prueba diagnóstica de covid que ha dado resultado negativo. Recupero mi actividad institucional de forma presencial a partir de mañana". El presidente del Gobierno dio positivo hace una semana y no pudo participar en un acto del PSC el domingo pasado en Gavá (Barcelona). El covid también le ha impedido asistir a la Cumbre Euromediterránea del viernes, en Alicante, así como a la clausura del Foro de la Toja, en O Grove (Pontevedra), donde intervinó a través de un vídeo.