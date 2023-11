Pedro Sánchez se enfrenta a la investidura de la amnistía que negó en campaña: así defenderá su candidatura

A las 12 del mediodía, Pedro Sánchez va a subir a la tribuna del hemiciclo dispuesto a defender su proyecto para una legislatura incierta y turbulenta. El candidato necesita desviar el foco de la amnistía con un anuncio de impacto que pasa inequívocamente por comprometer un amplio paquete social de medidas que afecte al día a día de la gente. Desde La Moncloa apuntan a Ricardo Rodríguez en esa dirección entre las líneas maestras del contenido de su discurso. Después, Francina Armengol ordenará un receso para retomar el debate por la tarde.

Audio

Entonces, llegará el plato fuerte: las intervenciones de los grupos de mayor a menor. Pedro Sánchez encarará un choque frontal con Alberto Núñez Feijóo y, de seguido, con Santiago Abascal. El PSOE quiere confiar en que su líder les permita levantar cabeza, nutriéndolos de argumentos. El PP espera a un Feijóo duro y contundente, con el que se identifique una mayoría social indignada por los tratos de los socialistas con el separatismo. La votación final llegará el jueves, cuando, si nada cambia, el candidato será reelegido para los próximos cuatro años de legislatura.

La investidura de la amnistía



Llega al Congreso de los Diputados con los votos garantizados para ser investido por una mayoría absoluta, ya que 179 diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC votarán previsiblemente a favor, frente a los 171 de PP, Vox y UPN en contra. Estos apoyos los logró gracias a diferentes pactos con partidos nacionalistas, de entre los que destaca al que llegó con Carles Puigdemont. Con ellos comprometió la proposición de ley de amnistía que ha lanzado a cientos de miles de personas a las calles en los últimos días y por la que será recordada esta investidura, resulte o no exitosa.





Una de las cuestiones que los partidos políticos que no apoyan la candidatura de Pedro Sánchez le echan encara es que durante la campaña electoral negó estos pactos con los secesionistas, así como la ley de amnistía. La última vez fue solo tres días antes de las elecciones. El candidato socialista cerraba la puerta en una entrevista en La Sexta: "No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá, primero, por convicción personal y política, en segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo, reconoce el derecho a la segregación".

Lo negó

En el mismo canal de televisión, Pedro Sánchez aseguraba el 10 de noviembre de 2022 que "el independentismo no pide una reforma del Código Penal, el independentismo, lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación, ni en la Constitución Española". Un discurso que se repetía, ya que el 14 de septiembre de 2021 lo había asegurado en el Senado: "Creo, honestamente, que el independentismo tiene que hacer una autocrítica de lo que ocurrió en el año 2017".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ese discurso en la Cámara Alta, entendía que "si queremos avanzar en la mesa de diálogo, deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas, porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, eso no es un diálogo, es una negociación o es una imposición". Son palabras que también se escucharon en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2021: "Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, el recorrido es el que es, por eso hablo del principio de realidad". Meritxell Batet también vetó en el Congreso llevar la amnistía a debate en marzo del 2021.

En Herrera en COPE ya se anticipaba este cambio

Uno de los primeros en señalar este cambio de tendencia fue un socialista como Alfonso Guerra con Carlos Herrera. El 30 de marzo pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE señalando a "PSOE y PP" de dejar "que la estrategia la marquen Otegi y Oriol Junqueras": "Eliminar delitos del Código Penal para beneficiar a los socios son errores graves con consecuencias graves para el país". En esa misma línea fue Nicolás Redondo, que terminó fuera del partido por decir en estos micrófonos que "si este PSOE acepta el chantaje de Puigdemont, ya no sería mi partido".

Ya en septiembre, un expresidente del Gobierno como Mariano Rajoy calificaba la amnistía de "fraude contrario a la Constitución": "Moralmente, es inaceptable y es un golpe de gracia a la Constitución española y la democracia". En ese mismo mes, Alberto Núñez Feijóo calificó el acuerdo que finalmente se ha llevado a cabo como "un descrédito permanente en toda la legislatura" después de que el PP también se reuniera con Junts en busca de apoyos para la investidura fallida del candidato popular, dejando claro que hay una "diferencia sustancial" entre "oír o ceder y pactar": "El hecho de hablar con grupos no significa que le vayamos a decir que estamos de acuerdo con una amnistía o un referéndum".

La cuarta investidura de Pedro Sánchez

El candidato socialista se enfrenta a su cuarta investidura y todos están muy pendientes de su discurso con el que defenderá esos pactos polémicos que han provocado que los españoles se echen a las calles. En la primera, el 1 de marzo de 2016, duró 1h 34' 34". No salió elegido con 130 votos a favor, 219 en contra y 1 abstención. En la segunda, el 22 de julio de 2019, su discurso duró 1h 51' 22" y tampoco fue elegido. Tuvo 124 votos a favor, 170 en contra y 52 abstenciones. Pedro Sánchez se veía obligado a convocar elecciones de nuevo y, tras esas dos experiencias negativas, saldría victorioso en 2020.

En su tercera investidura, el 4 de enero de 2020, el discursó fue de 1h 43' 20". Aquí sí fue elegido en segunda votación con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Ahora, tras adelantar las elecciones este verano por los resultados de las municipales y autonómicas, busca salir reelegido con menos votos que en sus otros intentos, pero con más apoyos asegurados. La media de lo que duran sus discursos está en 1h 42' 25". Este miércoles, todos estarán expectantes por ver cómo justifica todas sus acciones llevadas a cabo en los últimos meses.