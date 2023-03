Guerra culpa, en 'Herrera en COPE', a PSOE y PP de dejar que Otegi y Junqueras marquen la estrategia política

'La España en la que creo. En defensa de la Constitución' es el último libro escrito por quien fuera vicepresidente del Gobierno desde 1982 hasta 1991 con Felipe González al frente del Ejecutivo tras el triunfo histórico del PSOE.Un libro en el que Alfonso Guerra repasa la historia de España en la que vivimos y aquella historia en la que participó en su etapa activa como político.

Después de seis ediciones, el político ya jubilado que rechaza volver a la primera línea pese a que por la calle se lo pidan, "soy un observador, voy a cumplir 83 años y sería una utopía ridícula que con mis años dirigiera nada", lamenta que la situación de España que describe en el libro se esté cumpliendo, "se confirma, los síntomas que me hicieron inquietarme y escribir este libro, esas advertencias están vivas y agravadas. La política vive en un parlamento fragmentado infinitamente y gravemente peor que aquel del bipartidismo y con dos grandes partidos que no se dan cuenta que la sociedad española les elige y no se dan cuenta, los estrategas equivocan la estrategia".

Guerra -que también fue vicesecretario general del PSOE durante casi dos década-, admite que el actual Partido Socialista no es el PSOE de siempre, "es otro PSOE, cuando se hizo cargo de la dirección otro grupo ellos dijeron es un nuevo PSOE y no es un nuevo PSOE es otro PSOE", con una "estrategia del Gobierno equivocada, hay que pensar que va a haber un hundimiento de Podemos, alabado sea Dios, pero el PP también se equivoca porque lo apuesta todo al hundimiento del PSOE y ese hundimiento no se está produciendo. Ambos partidos están dejando que la estrategia la marque Otegi, Oriol Junqueras y es malo para el país y eliminar delitos del Código Penal para beneficiar a los socios son errores graves con consecuencias graves para el país".

Porque esos socios en los que se apoya el Gobierno,"no solo no creen en la Constitución, sino que son enemigos que quieren eliminarla. Lo importante es distinguir si uno apoya la ley por encima de lo que diga la mayoría o apoya lo que dice la mayoría y entonces apoya la ley. Algunos de estos socios dijo literalmente vamos a Madrid a destruir el régimen del 78", recuerda Alfonso Guerra.