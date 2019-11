El 'patadón' de Abascal que revoluciona las redes

Santiago Abascal es uno de los personajes políticos del momento en España. El crecimiento de Vox en las últimas elecciones generales, con 52 diputados, tiene buena parte de culpa. El líder del partido cada vez interesa más, como bien queda demostrado en las redes sociales. Estas se encuentran repletas de contenido relacionado con Abascal. Tanto en lo que respecta a su terreno laboral como a su faceta más personal.

En este caso, el tuit protagonizado por el presidente de Vox que se ha viralizado tiene que ver con el deporte. Se trata de un vídeo en el que Abascal aparece en el gimnasio. Las múltiples patadas que le propina a un saco de boxeo son jaleadas por unas voces que se escuchan de fondo. La persona que ha compartido las imágenes en Twitter bromeaba con las mismas, recordando el mítico videojuego de peleas Tekken.

RT si @Santi_ABASCAL para el próximo Tekken pic.twitter.com/9TKvkeCWIC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 17, 2019

No es la única ocasión en la que se ha podido comprobar el gusto de Abascal por el deporte. Antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram. Estas demostraban que estaba recuperado de la lesión deportiva que le obligó a llevar muletas y acudir así a los últimos actos de campaña.

En las imágenes se podía ver a Abascal entrenando en un gimnasio, haciendo varios ejercicios para trabajar los músculos de los pectorales, la espalda y los bíceps. Concretamente, se podían distinguir en las fotografías tres ejercicios muy conocidos, como son el press de banca con 30 kilos de discos (primera imagen), dominadas con peso libre (segunda imagen), y curl de bíceps con mancuernas (tercera imagen).

Abascal también ha sido protagonista este lunes al haber comparecido en el Congreso. Allí ha advertido de que los diputados de Vox van a ser una "garantía constitucional" frente a las leyes "liberticidas" y los intentos de "lesionar aún más la separación de poderes" del gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, que solo está a la espera del "salvoconducto" de los separatistas para concretarse.

Ante las "ensoñaciones federales", ha subrayado que exigirán que "cualquier tipo de reforma constitucional sea votada por el pueblo español" y que recurrirán los estatutos de autonomías que se puedan aprobar en ese sentido.

Abascal, que se teme "lo peor" de las conversaciones del PSOE con el PNV para recabar su apoyo a la investidura, ha vuelto a pedir a los partidos regionalistas que reflexionen antes de dejarse llevar por "egoísmos regionales" y dar su respaldo a Sánchez.

Ha coincidido además con el expresidente del Gobierno José María Aznar en abogar por un pacto entre los partidos constitucionalistas, pero ha insistido en que nunca apoyarán un gobierno en el que esté el PSOE.

El presidente de Vox ha resumido así las líneas de actuación de su grupo parlamentario en la nueva legislatura, en la que retomarán todas las iniciativas que no pudieron ser sustanciadas en la anterior. Entre ellas, la supresión de las subvenciones a organizaciones políticas, sindicales y patronales, a las que Vox no renunciará en tanto no sean eliminadas, para no competir en desventaja, ha puntualizado.

Abascal ha comenzado la rueda de prensa mostrando su preocupación por Cataluña, como según ha dicho hará siempre hasta que se recobre el orden constitucional en esta región "secuestrada" por los independentistas y cuyo presidente, Quim Torra, será juzgado "una vez más con Vox como acusación particular".

También ha denunciado el "nuevo asalto" a la frontera de Ceuta por parte de una furgoneta con 52 inmigrantes que se ha lanzado a toda velocidad contra la entrada del Tarajal, ataques que, según el líder de Vox, continuarán mientras no se tomen medidas "contundentes" y "drásticas".

Además, Abascal ha vinculado la "fuga inquietante" del exgeneral chavista venezolano Hugo Carvajal con el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como vicepresidente. "Tenemos todas las sospechas, porque Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo", ha afirmado Abascal.

La anécdota de la jornada también la ha protagonizado el líder de Vox: ha posado con el libro Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu, en la fotografía de los 52 diputados del partido frente al Congreso.