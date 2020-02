El padre de Marta de Castillo se da de baja en Vox: "Hubo cosas que no me gustaron políticamente hablando"

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven asesinada en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de la calle León XIII de Sevilla y cuyo cuerpo sigue sin aparecer, ha afirmado este martes que se ha dado de baja "hace una semana" en el partido que militaba, Vox.

Así lo ha publicado en su perfil de Twitter, donde explica que "estos días han sido duros", junto a que "hace poco fuera el aniversario del asesinato de su hija y "lo que ha salido publicado". "También anteriormente hubo cosas que no me gustaron políticamente hablando", ha señalado.

