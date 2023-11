Pablo Rodríguez asegura que Canarias prevé "devolver" viviendas de alquiler vacacional al régimen de larga temporada

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo regional tiene como fin "devolver" viviendas que se encuentran en alquiler vacacional al régimen de larga temporada.

En declaraciones a los periodistas antes de ofrecer la ponencia 'Liderando la inversión en Canarias: nuevos retos y desafíos en materia de movilidad y vivienda' en el marco de un foro organizado por Prensa Ibérica, Rodríguez ha matizado que si bien la Consejería regional de Turismo se encuentra en proceso de modificación de la norma que regulaba el alquiler vacacional, sí que avanzó que la idea y el planteamiento del Gobierno canario "es devolver viviendas que hoy están en alquiler vacacional al régimen de alquiler de larga temporada".

Esto se debe, justificó, al entender que uno de los problemas que tiene Canarias actualmente, tanto con la vivienda vacía como de alquiler vacacional, se encuentra en que hay "muchos inmuebles que no se están ahora mismo en el mercado de alquiler y eso es lo que ha tensionado el mercado" del alquiler en los últimos meses y años.

Por ello, defendió realizar una política "mucho más agresiva" y "valiente" en lo que se refiere a las viviendas que están vacías para que puedan volver al régimen de alquiler, así como para que "gran parte" del alquiler vacacional, "no todo" porque "es un negocio", vuelva al régimen de alquiler de larga duración.

Todo ello, dijo, a través de la regulación, ya que consideró que "no todo lo que está en alquiler vacacional debe estar en alquiler vacacional" porque subrayó que hay zonas o lugares que "no tienen mucho sentido" que tengan viviendas en dicho régimen, ya que "no reúnen condiciones" para ello.

Rodríguez admitió que el alquiler vacacional es un negocio "perfectamente lícito, que además genera también economía y puestos de trabajo, y es una alternativa más complementaria a los hoteles o a los apartamentos", pero también subrayó que debe reunir una serie de condiciones al igual que otros establecimientos turísticos.

"Hay lugares en donde eso no sucede y esas viviendas deben, sería lo deseable, que volvieran al alquiler de larga temporada", apostilló.

Así, el consejero indicó que su departamento afronta esta legislatura con el objetivo puesto en "dar respuesta a los grandes" retos que tiene Canarias, tales como citó el acceso a la vivienda o la mejora de las infraestructuras viarias pero en la que "no va a hacer grandes anuncios" porque se centrará en lo que se puede ejecutar y gestionar, "en los retos que son realmente importantes y están planificados" porque hay presupuestados "cientos, miles de millones de euros" que tienen que servir para la "mejora de vida de los canarios".

EJECUCIÓN DEL PLAN CANARIO DE LA VIVIENDA

En el marco de la vivienda, Rodríguez apuntó que si bien es uno de los "principales problemas" del Estado, en Canarias está "agravado" especialmente por la limitación del territorio, de ahí que se quiera pasar de "las palabras a los hechos" ejecutando el Plan Canario de la Vivienda que tenía una temporalidad de 2020 a 2025 y sin embargo lamentó que en los primeros años "prácticamente no" se ha visto "nada".

Por ello, aseguró que los dos últimos años del plan que les toca gestionar al actual equipo de gobierno del Ejecutivo canario se van a construir "cientos de viviendas". En concreto, matizó que para 2024 "habrá más de 1.000 viviendas en construcción", ya que son los contratos que están adjudicados.

De este modo, aseguró que harán "todos los esfuerzos" desde las instituciones públicas para construir viviendas para lo que hay "más de 600 millones solamente en el Plan Canario de la Vivienda, más de 200 millones entre fondos europeos también para la construcción" de inmuebles y a lo que, puntualizó, se abrirá la posibilidad de que se produzca una colaboración público-privada a través de las concesiones de suelo, de derechos de superficie, para que también el sector privado se comprometa a construir vivienda pública en régimen de alquiler asequible.

"La emergencia es tal que solamente la administración no es capaz de dar respuesta a toda la demanda que hay de vivienda, por lo tanto, es necesario implicar al sector privado, es necesario implicar a todos los agentes, también a todas las instituciones. Vamos a llegar a convenios, a firmas de convenios con cabildos y con ayuntamientos también para gestionar nosotros los suelos que ellos tienen, que ellos disponen y, por tanto, poder ejecutar el mayor número de viviendas en régimen de alquiler social y en régimen de alquiler asequible", apostilló.

LA ALDEA

Finalmente, preguntado sobre la carretera de La Aldea, que se encuentra en Gran Canaria y que aún no está abierta al completo, expuso que es una vía donde la seguridad a su paso principalmente por el macizo de Faneque, es importante.

Agregó que es una obra que conoce "bien" porque la adjudicó en el año 2019, cuando fue consejero de Obras Públicas en su anterior etapa, y "es compleja" porque tiene "varios túneles, tiene dos viaductos". Aún así matizó que se está ejecutando al "ritmo máximo que se puede, se está trabajando al máximo de horas posible", por lo que auguró que se llegará "a tiempo de poner cuanto antes en marcha en primer lugar el túnel de Faneque y luego continuar con el resto de la ejecución de la vía".