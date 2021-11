Pablo Pérez, portavoz de JUPOL: "Estamos lejos de la equiparación total, es un paso atrás"

Los pactos de Gobierno siempre tienen matices diferentes que afectan a grandes colectivos. Los tratos que ha realizado pedro Sánchez desde su llegada a la cabeza del Ejecutivo así lo han mostrado desde sus inicios. Los Presupuestos Generales del Estado han sido en ciertos momentos auténticas pesadillas para sea quien fuera la persona que se encuentre en el Gobierno, tanto es que de esta manera, su prioridad es algo más que trascendental, y urge hallar la manera de aprobarlos con brevedad, perspicacia y sin inconvenientes.

La aprobación de las Cuentas generales destinadas al año que viene, no han sido poco problemáticas. Como siempre, las concesiones para ser aprobados, son la muestra de la más que evidente relevancia que tiene que salgan adelante estos números. Las nuevas atribuciones en materia de jubilación que se ha proporcionado a la Policía Foral de Navarra y a los Mossos de Escuadra, parece que la diferencia entre los diferentes Cuerpos de seguridad del Estado lejos de unirse, tiende a separarse más con el paso de los años.

En los acuerdos que el bipartito ha firmado con Bildu y Esquerra Republicana, hay un apartado concreto que determina nuevas edades para la jubilación de los funcionarios que ocupen sus puestos que se reduce a los 59 y 60 años. Este punto es algo que ha levantado ciertas polémicas en los sindicatos policiales.

Pablo Pérez es portavoz del sindicato policial JUPOL. El principal cometido de este colectivo es lograr una igualdad en los salarios que, denuncian, no existe en la actualidad. Denuncian que "el Gobierno no tiene en cuenta a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional", aunque por otro lado, consideran que "es positivo el paso adelante que ha supuesto para los compañeros de las Comunidades Autónomas". La sensación que transmiten es que hay "hartazgo y hastío en los cuerpos", ya que para ellos "no es suficiente, necesitamos una equiparación".

"No es suficiente"

Entrando más en detalles, con esta modificación va a suponer que, desde los 59 años se puedan jubilar los miembros de los cuerpos de seguridad autonómicos de Navarra y de Cataluña y "sin pérdidas económicas". Policía y Guardia Civil, según nos cuenta Pablo Pérez, perderá en torno a 600 y 700 euros en casos determinados." No es ese el único problema, sino que además "es una muestra de que los gobiernos se olvidan de Policía y Guardia Civil para buscar apoyos y llegar al poder".

Desde hace ya mucho tiempo, JUPOL propone una alternativa que tenga consecuencias reales en todos los puestos diferentes; y que lejos de suponer un distanciamiento, unan mucho más a todos los cuerpos de seguridad. Consideran que "con una ley de retribuciones que regule los salarios de los cuerpos de seguridad del estado", se podría paliar estos efectos y consecuencias. "Ante un mismo trabajo debe haber mismas condiciones".

Entre las múltiples diferencias que va a haber entre Guardia Civil y Policía Nacional, respecto a los cuerpos autonómicos de Cataluña y Navarra, destacan "divergencias en torno a 6000-7000 euros por factores como los complementos". En este apartado entraría apartados como las pagas extras. "Solo con eso las autonómicas sacan 2000 3000 euros". Igualmente, valoran estas modificaciones como "un paso atrás en la equiparación real y total", alejarse del objetivo que ellos mismos plantean.