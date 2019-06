Pablo Iglesias: de “reuniones con luz y taquígrafos” a reunirse en secreto con Sánchez

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, llegó a la política y a las instituciones prometiendo absoluta transparencia en todas y cada una de las reuniones que mantuviera con otros líderes. En 2016 el político de izquierda radical afirmó que negociaría con el PSOE "con la máxima transparencia" y con "luz y taquígrafos".

Es más, en una comparecencia tras las elecciones, Iglesias dijo que “los ciudadanos se merecen vernos dialogar” y que “la nueva política debe estar a la altura de las demandas de los españoles” y prometió, otra vez, “la máxima transparencia”, para lo que apeló a los medios de comunicación.





Llegamos a 2019, ya han pasado tres años y parece que lo que servía para entonces ya no sirve: Iglesias y Sánchez se han reunido en Moncloa en una reunión 'secreta'. ¿Cómo justifica ahora el presidente de la formación morada este cambio de ideas? Muy sencillo: exigiendo “discreción”. ¿Qué se ha hablado? No lo sabemos a excepción de por comentarios en los pasillos. ¿Qué se intenta pactar? Aparte del intento de Iglesias de rogar, como sea, un ministerio a Sánchez, no lo sabemos.

Pero no se vayan que aún hay más. Otra de sus intenciones era, también literalmente, “acabar con las reuniones secretas en restaurantes”: “Hay que acabar con el secretismo a la hora de hacer política, con las reuniones en los reservados de los restaurantes. Con las reuniones en despachos en los que parece que decisiones fundamentales se toman al margen de los ciudadanos”.

Pues bien, el 4 de junio de 2016 trascendió que Sánchez e Iglesias se habían reunido... sí, en un restaurante para un encuentro secreto, exactamente lo contrario de lo predicado: “Estuvimos muy a gusto, fue en un clima de cordialidad”.

¿Qué queda entonces de la “máxima transparencia”? Pues eso, “discreción”, porque como bien dijo el dirigente comunista en su momento, “en política hay que estar dispuesto a cabalgar contradicciones, y nosotros lo estamos”.



¡Qué capacidad de sacrificarse!