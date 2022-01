La OTAN agradece a España su "vital contribución" en la crisis con el despliegue de la 'Blas de Lezo'

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha transmitido este domingo su agradecimiento al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la "vital contribución" del país a la Alianza Atlántica sobre la crisis en Ucrania con el despliegue de la fragata 'Blas de Lezo'.

"He hablado con el presidente Pedro Sánchez para preparar la cumbre de la OTAN en Madrid. Le he dado las gracias por la vital contribución de España a la OTAN, siendo el último ejemplo el despliegue de la fragata 'Blas de Lezo'", ha hecho saber Stoltenberg en su cuenta de Twitter.

Spoke with PM @sanchezcastejon to prepare for the #NATOSummit in Madrid. I thanked him for #Spain's vital contributions to #NATO, lately the deployment of the frigate Blas de Lezo. We discussed #Russia & #Ukraine. We stand united, ready to defend each other & ready for dialogue.